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08:32 (мск), источник: Вести - Воронеж

Лучшие российские учителя проведут мастер-классы в воронежских школах

В Воронеже стартовал Всероссийский конкурс «Учитель здоровья — 2017».

Источник: Вести - Воронеж

40 педагогов проведут открытые уроки и покажут, как это — преподавать свои предметы не только интересно, но и полезно. На конкурс съехались учителя и со всех уголков России. Все они — победители региональных этапов конкурса. Сегодня участники уже побывали в пяти школах, где завтра им предстоит работать с учениками.

1 декабря жюри выберет двух победителей. Организаторы конкурса говорят, сейчас проблема здоровья школьников особенно актуальна — нагрузки увеличиваются, а физическая активность падает.

— Личным примером учитель даёт возможность детям осмыслить и заниматься своим здоровьем. Как питаться. Элементарно вроде бы, просто пить чистую, структурированную воду. Не знают об этом. Учитель математики при решении задач должен продумывать элементы здоровья через задачи, химия тоже, — отметил Фарис Харизов, председатель экспертного совета по вопросам здоровья, физического воспитания обучающихся.

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