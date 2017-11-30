Лучшие российские учителя проведут мастер-классы в воронежских школах

40 педагогов проведут открытые уроки и покажут, как это — преподавать свои предметы не только интересно, но и полезно. На конкурс съехались учителя и со всех уголков России. Все они — победители региональных этапов конкурса. Сегодня участники уже побывали в пяти школах, где завтра им предстоит работать с учениками.