Лучшие российские учителя проведут мастер-классы в воронежских школах
В Воронеже стартовал Всероссийский конкурс «Учитель здоровья — 2017».
В Воронеже стартовал Всероссийский конкурс «Учитель здоровья — 2017».
40 педагогов проведут открытые уроки и покажут, как это — преподавать свои предметы не только интересно, но и полезно. На конкурс съехались учителя и со всех уголков России. Все они — победители региональных этапов конкурса. Сегодня участники уже побывали в пяти школах, где завтра им предстоит работать с учениками.
1 декабря жюри выберет двух победителей. Организаторы конкурса говорят, сейчас проблема здоровья школьников особенно актуальна — нагрузки увеличиваются, а физическая активность падает.
— Личным примером учитель даёт возможность детям осмыслить и заниматься своим здоровьем. Как питаться. Элементарно вроде бы, просто пить чистую, структурированную воду. Не знают об этом. Учитель математики при решении задач должен продумывать элементы здоровья через задачи, химия тоже, — отметил Фарис Харизов, председатель экспертного совета по вопросам здоровья, физического воспитания обучающихся.