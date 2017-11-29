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19:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Ольга Бузова обогнала Ким Кардашьян по популярности историй в соцсетях

Опубликованные в Instagram истории ведущей программы «Дом-2» Ольги Бузовой обошли по просмотрам публикации американской телезвезды Ким Кардашьян. Об этом говорится в пресс-релизе Instagram, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как утверждается в сообщении, аккаунт Бузовой с аудиторией 11 миллионов человек занял третье место в мировом рейтинге самых просматриваемых историй в Instagram. Бузова оказалась на одну строчку выше Кардашьян со 104 миллионами подписчиков.

Список возглавила венесуэльская интернет-звезда Леле Понс (20,1 миллиона подписчиков), а на втором месте оказался нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар с 85,7 миллиона читателей.

В топе по России Бузова возглавила список знаменитостей с самыми просматриваемыми историям, после нее в рейтинге расположились супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Бородина.

В пресс-релизе отмечается, что Москва заняла второе место в категории городов, откуда было опубликовано больше всего фотографий в Instagram. Также столица возглавила топ самых популярных хештегов на русском языке, обойдя слова «красота» и «лето».

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