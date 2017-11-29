Ольга Бузова обогнала Ким Кардашьян по популярности историй в соцсетях
Опубликованные в Instagram истории ведущей программы «Дом-2» Ольги Бузовой обошли по просмотрам публикации американской телезвезды Ким Кардашьян. Об этом говорится в
Опубликованные в Instagram истории ведущей программы «Дом-2» Ольги Бузовой обошли по просмотрам публикации американской телезвезды Ким Кардашьян. Об этом говорится в
Как утверждается в сообщении, аккаунт Бузовой с аудиторией 11 миллионов человек занял третье место в мировом рейтинге самых просматриваемых историй в Instagram. Бузова оказалась на одну строчку выше Кардашьян со 104 миллионами подписчиков.
Список возглавила венесуэльская
В топе по России Бузова возглавила список знаменитостей с самыми просматриваемыми историям, после нее в рейтинге расположились супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Бородина.
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