Ольга Бузова обогнала Ким Кардашьян по популярности историй в соцсетях

Как утверждается в сообщении, аккаунт Бузовой с аудиторией 11 миллионов человек занял третье место в мировом рейтинге самых просматриваемых историй в Instagram. Бузова оказалась на одну строчку выше Кардашьян со 104 миллионами подписчиков.

Список возглавила венесуэльская интернет-звезда Леле Понс (20,1 миллиона подписчиков), а на втором месте оказался нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар с 85,7 миллиона читателей.

В топе по России Бузова возглавила список знаменитостей с самыми просматриваемыми историям, после нее в рейтинге расположились супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Бородина.