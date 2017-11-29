Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Индиец съел шесть килограммов металла
Украина запретила созданный украинской студией сериал «Сваты»
Актер Андрей Мягков госпитализирован
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12Белый дом Рождества
19:32 (мск), источник: Sputnik.md

Что говорят синоптики: каким будет первый день зимы в Молдове

Прогноз погоды: каким будет первый день зимы в Молдове — ожидать ли 1 декабря снегопадов или грядет потепление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 51% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Первый день зимы в Молдове будет достаточно теплым. Об этом свидетельствуют данные прогноза погоды по республики, опубликованном на сайте Государственной гидрометеорологической службы страны.

В пятницу, 1 декабря, в Молдове ожидаются слабые дожди. На севере республике температурный максимум достигнет +5..+8 градусов по Цельсию. В центральных районах страны также ожидаются небольшие осадки, но будет еще теплее. На севере республике температурный максимум достигнет +5..+13. На юге республики днем прогнозируется от +10 до +14. На следующий день по всей стране ожидаются дожди. Температурный режим не изменится.

С воскресенья немного похолодает. На севере республике температурный максимум достигнет +5..+10. Также прогнозируются слабые осадки. На севере республике температурный максимум достигнет +5..+6. На большей части территории республики ожидаются осадки, а на севере страны — в ночные часы может быть и небольшой снег с дождем.

Согласно народным приметам, о том, какая будет зима можно судить по первому дню декабря.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сын Валерии Бобочел просит Минздрав о помощи
Носители фамилии Гимпу были героями Великой Отечественной войны
«Роскосмос» рассказал о судьбе пропавшего после запуска спутника
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Олегу Табакову сделали экстренную операцию
Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь