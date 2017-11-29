Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Индиец съел шесть килограммов металла
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12Белый дом Рождества
19:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Норвежский комментатор назвал дочь в честь Домрачевой

Сама Домрачева, в свою очередь, удивлена и рада этому.

Источник: Комсомольская правда

Комментатор лыжных гонок на норвежском NRK Уле Кристиан Столтенберг назвал дочь в честь белорусской биатлонистки, об этом сообщает норвежский сайт vg.no.

Его жена Галина — русская. Поэтому было решено дать дочке имя, которое подошло бы обоим языкам.

— Мы выбрали имя биатлонистки с самой красивой лыжной техникой. Наша дочь — Дарья Столтенберг. И если кто-то задается вопросом, назвали бы мы ребенка Уле Эйнаром, будь это мальчик… Нет, имя Дарья было фаворитом задолго до того, как стало известно о них с Бьорндаленом, — приводит слова Столтенберга портал by.tribuna.com.

— Я была удивлена, счастлива и горда тем, что Столтенберг назвал ребенка в мою честь. По-гречески Дарья означает «победитель», и я надеюсь, что она будет победителем в любых жизненных ситуациях, — сказала Домрачева в интервью норвежскому сайту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Олегу Табакову сделали операцию на сердце
«Алферов - враг народа? Да вы что!»
«Роскосмос» рассказал о судьбе пропавшего после запуска спутника
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Олегу Табакову сделали экстренную операцию
Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь