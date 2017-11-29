Норвежский комментатор назвал дочь в честь Домрачевой
Сама Домрачева, в свою очередь, удивлена и рада этому.
Сама Домрачева, в свою очередь, удивлена и рада этому.
Комментатор лыжных гонок на норвежском NRK Уле Кристиан Столтенберг назвал дочь в честь белорусской биатлонистки, об этом сообщает норвежский сайт vg.no.
Его жена Галина — русская. Поэтому было решено дать дочке имя, которое подошло бы обоим языкам.
— Мы выбрали имя биатлонистки с самой красивой лыжной техникой. Наша дочь — Дарья Столтенберг. И если
— Я была удивлена, счастлива и горда тем, что Столтенберг назвал ребенка в мою честь.