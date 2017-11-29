Норвежский комментатор назвал дочь в честь Домрачевой

Источник: Комсомольская правда

Комментатор лыжных гонок на норвежском NRK Уле Кристиан Столтенберг назвал дочь в честь белорусской биатлонистки, об этом сообщает норвежский сайт vg.no.

Его жена Галина — русская. Поэтому было решено дать дочке имя, которое подошло бы обоим языкам.

— Мы выбрали имя биатлонистки с самой красивой лыжной техникой. Наша дочь — Дарья Столтенберг. И если кто-то задается вопросом, назвали бы мы ребенка Уле Эйнаром, будь это мальчик… Нет, имя Дарья было фаворитом задолго до того, как стало известно о них с Бьорндаленом, — приводит слова Столтенберга портал by.tribuna.com.