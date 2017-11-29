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20:16 (мск), источник: РИА Новости

Психологи выяснили, существует ли любовь с первого взгляда

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Психологи из нидерландского университета Гронингена провели исследование, которое ставит под вопрос существование любви с первого взгляда.

Источник: Reuters

В эксперименте поучаствовали 396 человек, в основном студенты из Германии и Нидерландов, из которых около 60% — девушки. Респонденты ответили, находятся ли они в отношениях, затем им показали фотографии незнакомцев и попросили описать возникшие ощущения: от страсти и привязанности до глубокой эмпатии. Участников также спросили, испытывали ли они когда-нибудь любовь с первого взгляда.

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Затем ученые устроили несколько сеансов «быстрых свиданий», на которых пары проводили друг с другом 90 и 20 минут соответственно. По итогам встреч участники рассказали, изменилось ли их отношение к партнеру. В конце эксперимента 32 респондента сообщили о 49 случаях возникновения чувства, которое можно было бы назвать «любовью с первого взгляда». Отмечается, что во время «быстрых свиданий» эта эмоция, как правило, не была взаимной.

«Исследование указывает на то, что любовь с первого взгляда, по сути, с любовью никак не соотносится», — заключили психологи. По их мнению, чувства, которые испытывали участники эксперимента, были простым физическим влечением, которое сопровождалось сильным «приливом страсти». При этом оно не оказывало долговременного влияния на психоэмоциональное состояние человека.

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