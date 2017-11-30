В Воронежскую область поступила вакцина от полиомиелита

Речь идёт про вакцину, которую применяют на первом году жизни. С каплями для детей постарше проблем нет. В общей сложности до 14 лет ребёнок получает 6 доз вакцины от полиомиелита.
В департаменте здравоохранения отмечают, препарат для инъекций сейчас фактически «с колёс» доставляют во все медучреждения региона. Правда, поступает он партиями.
В первую очередь прививают малышей из многодетных семей и тех, кто болеет часто. Маленьких пациентов на вакцинацию вызывают педиатры. Сейчас в регионе привито 13 тысяч детей. Остальных обещают пригласить в поликлиники в декабре-январе. Медики уверяют, из-за того, что сроки вакцинации сдвигаются, паниковать не стоит.
— Около 10 тысяч доз мы ещё деток должны привить. Могу дать только рекомендации не вывозить детей, не привитых от полиомиелита за пределы Воронежской области. У нас эпидблагополучие, а есть регионы, допустим, регионы восточной Азии, Африки, сейчас наши туристы любят путешествовать с малыми детьми. Поэтому не привитых детей не рекомендуется вывозить, — отметила Ольга Дудникова, начальник отдела санитарно-эпидемиологического благополучия населения Департамента здравоохранения.