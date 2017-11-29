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22:00 (мск), источник: Sputnik.by

Предварительный прогноз: снег на Новый год будет

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, в конце декабря температура воздуха будет держаться на несколько градусов ниже нуля.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Согласно предварительному прогнозу погоды на месяц, опубликованному на портале Gismeteo, Новый год белорусы встретят вместе со снегом.

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Последние годы самый популярный и «зимний» праздник проходит без скрипучего снега под ногами и метелей. Впрочем, встречать Новый год 2018, согласно предварительным прогнозам, мы будем с погодой «как в фильмах».

Так, согласно прогнозу Gismeteo, в конце декабря температура воздуха будет держаться на уровне в несколько градусов ниже нуля, а в последние дни года периодически будет идти снег. Возможно, он продержится и до новогодней ночи.

Насколько точен этот прогноз, станет известно лишь ближе к концу декабря: белорусские синоптики прогнозируют погоды максимум на неделю и еще не говорят, будет ли снег на Новый год.

Долгосрочные прогнозы нередко ошибаются — из-за слишком большого количества меняющихся факторов. Если верить тем сообщениям, которые были сделаны еще в начале осени, зима 2017/2018 будет самой холодной за долгие годы, однако до сих пор подтверждений этому от синоптиков никаких нет.

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