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22:11 (мск), источник: РБК

ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили

Верховный суд запретил регистрировать транспортные средства, тюнинг которых произведен вне завода-производителя и не подкреплен соответствующими документами. Так он встал на сторону ГИБДД в споре с жителем Томской области.

Как сообщает РАПСИ, автовладелец из Сибири просил Верховный суд пересмотреть пункт 12 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД от 1998 года, в котором позволяется не регистрировать транспортные средства, в конструкцию которых внесены изменения не на заводе-производителе, и при этом нет документов, удостоверяющих их соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения.

Истец указывал, что ГИБДД наделена неоправданно широкими полномочиями. В пример он привел свой случай, когда инспекция отказала ему в регистрации автомобиля, хотя тот был доработан на основании письма от завода-изготовителя.

Представлявший интересы административного ответчика — президента России — юрист из МВД РФ Гайк Марьян не согласился с автолюбителем, указав, что тот представил неправильный пакет документов. По его словам, апробация изменений в конструкцию автомобиля регулируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Повторная же регистрация доработанного автомобиля проводится ГИБДД на основании документов, полученных по итогам проверки изменений в конструкцию транспортного средства на безопасность.

Представитель Генеральной прокуратуры в своем заключении заявила об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, с чем в итоге согласился и суд.

В соответствии с правилами установка на автомобили антикрыльев, кенгурятников и других усовершенствований рассматривается, как езда с неисправностями, поскольку все эти детали считаются изменением конструкции. По закону все изменения должны быть внесены в ПТС и СТС.

КоАП предусматривает для автовладельцев, не согласовавших тюнинг машины, наказание в виде штрафа в 500 руб. в первый раз, инспектор может также потребовать устранить изменения в десятидневный срок. При повторном нарушении может быть назначено наказание вплоть до ​административного ареста и снятия транспортного средства с регистрации.

22 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что ГИБДД намерена упростить легализацию конструктивной переработки автомобилей путем ее включения в категорию госуслуг. Это должно позволить водителям сократить число визитов в полицию и испытательные лаборатории.

Тюнинг не по ГОСТу: за какие виды тюнинга грозит штраф
Во время загрузки произошла ошибка.
12 июля 2016© Ньюстюб
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