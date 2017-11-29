ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили
Верховный суд запретил регистрировать транспортные средства, тюнинг которых произведен вне
Верховный суд запретил регистрировать транспортные средства, тюнинг которых произведен вне
Как сообщает РАПСИ, автовладелец из Сибири просил Верховный суд пересмотреть пункт 12 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД от 1998 года, в котором позволяется не регистрировать транспортные средства, в конструкцию которых внесены изменения не на
Истец указывал, что ГИБДД наделена неоправданно широкими полномочиями. В пример он привел свой случай, когда инспекция отказала ему в регистрации автомобиля, хотя тот был доработан на основании письма от
Представлявший интересы административного ответчика — президента России — юрист из МВД РФ Гайк Марьян не согласился с автолюбителем, указав, что тот представил неправильный пакет документов. По его словам, апробация изменений в конструкцию автомобиля регулируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Повторная же регистрация доработанного автомобиля проводится ГИБДД на основании документов, полученных по итогам проверки изменений в конструкцию транспортного средства на безопасность.
Представитель Генеральной прокуратуры в своем заключении заявила об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, с чем в итоге согласился и суд.
В соответствии с правилами установка на автомобили антикрыльев, кенгурятников и других усовершенствований рассматривается, как езда с неисправностями, поскольку все эти детали считаются изменением конструкции. По закону все изменения должны быть внесены в ПТС и СТС.
КоАП предусматривает для автовладельцев, не согласовавших тюнинг машины, наказание в виде штрафа в 500 руб. в первый раз, инспектор может также потребовать устранить изменения в десятидневный срок. При повторном нарушении может быть назначено наказание вплоть до административного ареста и снятия транспортного средства с регистрации.
22 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что ГИБДД намерена упростить легализацию конструктивной переработки автомобилей путем ее включения в категорию госуслуг. Это должно позволить водителям сократить число визитов в полицию и испытательные лаборатории.