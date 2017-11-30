Ученые: женщины каменного века были сильнее олимпийских чемпионок

«Мы не можем точно сказать, чем именно занимались эти женщины, однако история и антропология говорят нам о том, что им, скорее всего, приходилось перемалывать зерно, используя ручные жернова. Женщины из современных племен, «застрявших» в первобытно-общинном строе, тратят по 4−5 часов каждый день на это «упражнение», — рассказывает Элисон Макинтош (Alison Macintosh) из Кембриджского университета (Великобритания).

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Сегодня ученые активно дискутируют о том, какую роль женщины могли играть в жизни племен охотников-собирателей и первых фермеров Земли, появившихся на Ближнем Востоке и в Иране примерно 10−13 тысяч лет назад.

Традиционно считается, что женщины не занимались тяжелым физическим трудом после появления цивилизации, однако наблюдения за поведением «первобытных» народов Амазонии и Африки показывают, что это не так — роль «сильного» пола, занимающегося самым тяжелым и изнурительным трудом, там играют женщины, а не мужчины.

Макинтош и ее коллеги проверили эту идею необычным образом. Они проанализировали структуру костей женщин, живших на Земле примерно 7,5−7 тысяч лет назад, и сравнили их с тем, какие нагрузки переносят кости британских домохозяек и участниц команды Кембриджского университета по академической гребле, которые тренируются по два раза в день и каждую неделю проплывают по 120 километров.

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Как отмечают ученые, кости мужчин и женщин постоянно меняются под действием тех физических нагрузок, которые они постоянно испытывают, что позволяет понять, чем занимался тот или иной человек и даже оценить его физическую силу, сравнив его кости с аналогичной частью скелета у представителя того же пола.

Изучив подобным образом берцовые и плечевые кости древних женщин, ученые пришли к потрясающему выводу. Оказалось, что по силе рук они опережали современных британских женщин примерно на треть, превосходя в этом отношении профессиональных гребцов из женской команды Кембриджа примерно на 11−16% и при этом не уступая им в силе ног.

Получив столь удивительный результат, ученые провели еще один подобный эксперимент, на этот раз изучив силу женщин, живших уже во времена Бронзвого века, примерно 4,3−3,5 тысячи лет назад. Как оказалось, сила их ног была несколько ниже, чем у «супергероинь» каменного века, но их руки были столь же мощными, как у их предшественниц.

Как предполагают ученые, столь высокая сила рук женщин бронзового и каменного века была обусловлена не только тем, что им постоянно переходилось вручную молоть зерно. По мнению Макинтош, они наравне с мужчинами участвовали в сельскохозяйственных работах в дополнение к заботам по дому.