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10:08 (мск), источник: КрымPress

Чернобыльцам Крыма вернули денежную компенсацию на приобретение продуктов

Отныне чернобыльцам Крыма будет ежемесячно выплачиваться денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров в размере 587 рублей 46 копеек.

Пособие полагается гражданам, переселенным из зоны отселения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, которые относятся к категории 2. Соответствующие поправки в Закон Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» сразу в двух чтениях поддержали крымские парламентарии, — сообщили в пресс-службе Госсовета РК. На данный момент в Республике проживают 112 граждан указанной категории, которым до 2015 года такая мера социальной поддержки предоставлялась, а в настоящее время — нет.

По информации Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, соответствующие выплаты за период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2017 года составят порядка двух миллионов четырехсот тысяч рублей, которые будут выделены на эти цели за счет оптимизации расходов бюджета Республики Крым.

Кроме того, в первом чтении депутаты поддержали новую редакцию статьи 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым», предложенная Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Речь идет о льготах по оплате ЖКХ ветеранам войны, а также гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые до 2014 года предоставлялись как льготнику, так и совместно с ним проживающим членам семьи. Действующим законодательством меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг членам семей льготников не предусмотрены. В Республике Крым проживает 10 913 граждан из числа участников ВОВ, ветеранов боевых действий, узников, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, — отмечают в пресс-службе. Льготная стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составила 403,88 руб. Согласно сведениям о фактической численности получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за второй квартал 2017 года меры социальной поддержки получили 103 тысячи 887 граждан на общую сумму 251 миллион 700 тысяч рублей.

Потребность средств бюджета Республики Крым на предоставление мер социальной поддержки членам семьи льготника, совместно с ним проживающим по 52,9 млн. руб. ежегодно. Расходы будут осуществляться в пределах доведенных главному распорядителю средств — Министерству труда и социальной защиты Республики Крым объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

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