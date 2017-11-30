Чернобыльцам Крыма вернули денежную компенсацию на приобретение продуктов

Пособие полагается гражданам, переселенным из зоны отселения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, которые относятся к категории 2. Соответствующие поправки в Закон Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» сразу в двух чтениях поддержали крымские парламентарии, — сообщили в пресс-службе Госсовета РК. На данный момент в Республике проживают 112 граждан указанной категории, которым до 2015 года такая мера социальной поддержки предоставлялась, а в настоящее время — нет.

По информации Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, соответствующие выплаты за период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2017 года составят порядка двух миллионов четырехсот тысяч рублей, которые будут выделены на эти цели за счет оптимизации расходов бюджета Республики Крым.

Кроме того, в первом чтении депутаты поддержали новую редакцию статьи 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым», предложенная Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Речь идет о льготах по оплате ЖКХ ветеранам войны, а также гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые до 2014 года предоставлялись как льготнику, так и совместно с ним проживающим членам семьи. Действующим законодательством меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг членам семей льготников не предусмотрены. В Республике Крым проживает 10 913 граждан из числа участников ВОВ, ветеранов боевых действий, узников, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, — отмечают в пресс-службе. Льготная стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составила 403,88 руб. Согласно сведениям о фактической численности получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за второй квартал 2017 года меры социальной поддержки получили 103 тысячи 887 граждан на общую сумму 251 миллион 700 тысяч рублей.