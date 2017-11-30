Чернобыльцам Крыма вернули денежную компенсацию на приобретение продуктов
Отныне чернобыльцам Крыма будет ежемесячно выплачиваться денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров в размере 587 рублей 46 копеек.
Отныне чернобыльцам Крыма будет ежемесячно выплачиваться денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров в размере 587 рублей 46 копеек.
Пособие полагается гражданам, переселенным из зоны отселения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, которые относятся к категории 2. Соответствующие поправки в Закон Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» сразу в двух чтениях поддержали крымские парламентарии, — сообщили в
По информации Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, соответствующие выплаты за период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2017 года составят порядка двух миллионов четырехсот тысяч рублей, которые будут выделены на эти цели за счет оптимизации расходов бюджета Республики Крым.
Кроме того, в первом чтении депутаты поддержали новую редакцию статьи 3 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым», предложенная Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Речь идет о льготах по оплате ЖКХ ветеранам войны, а также гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые до 2014 года предоставлялись как льготнику, так и совместно с ним проживающим членам семьи. Действующим законодательством меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг членам семей льготников не предусмотрены. В Республике Крым проживает 10 913 граждан из числа участников ВОВ, ветеранов боевых действий, узников, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, — отмечают в
Потребность средств бюджета Республики Крым на предоставление мер социальной поддержки членам семьи льготника, совместно с ним проживающим по 52,9 млн. руб. ежегодно. Расходы будут осуществляться в пределах доведенных главному распорядителю средств — Министерству труда и социальной защиты Республики Крым объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.