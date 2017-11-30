Какие туристические направления популярны у россиян на Новый год
Крым проиграл Краснодарскому краю. А внутренние направления — Таиланду.
Крым проиграл Краснодарскому краю. А внутренние направления — Таиланду.
Ростуризм назвал Краснодарский край и Крым самыми популярными среди россиян направлениями внутреннего туризма на Новый год. Об этом свидетельствуют данные сервисов бронирования. Из внутрироссийских направлений, по данным группы компаний «Слетать.ру», в этом году лидируют Краснодарский край (47,34% запросов на туры по России) и Крым (32,65%). В числе популярных для отдыха на Новый год регионов — Москва и Московская область (5,56%), Республика Карелия (3,23%),
Популярны также Вьетнам, Индия и Чехия. Отечественные курорты находятся на 7-м месте, а замыкают десятку лидеров Доминикана, Китай и