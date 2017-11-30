Какие туристические направления популярны у россиян на Новый год

Ростуризм назвал Краснодарский край и Крым самыми популярными среди россиян направлениями внутреннего туризма на Новый год. Об этом свидетельствуют данные сервисов бронирования. Из внутрироссийских направлений, по данным группы компаний «Слетать.ру», в этом году лидируют Краснодарский край (47,34% запросов на туры по России) и Крым (32,65%). В числе популярных для отдыха на Новый год регионов — Москва и Московская область (5,56%), Республика Карелия (3,23%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,97%). В топ-10 также входят Карачаево-Черкессия, Калининградская и Вологодская области, Ставропольский край и Республика Татарстан, — говорится в сообщении Ростуризма. Но внутреннему туризму российские путешественники предпочти мировые направления. Безусловный лидер — Таиланд (16,7% поисковых запросов пользователей всех сервисов «Слетать.ру»). На втором месте — ОАЭ (13,33% запросов). Замыкает тройку лидеров Турция — 7,52% запросов.