Газманов сделал селфи на арке Крымского моста

Свои впечатления от Крымского моста Олег Газманов назвал невероятными, а само сооружение — поразительным. Общение с мостостроителями Газманов продолжил в доме культуры Керчи, где на его концерт собрались 1500 человек. Помимо своих хитов певец исполнил и композицию про Крымский мост, премьера которой состоялась в сентябре на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи. Рабочие и инженеры моста услышали ее живьем впервые.

— У меня был концерт очень необыкновенный, потому что приходили люди, которые были только что со стройки, они даже в спецодежде пришли, с касками, — рассказал Газманов. — Конечно, перед этими людьми было очень интересно петь. Они уже на середине концерта все стали просить песню про Крымский мост. Я хотел ее в конце спеть, но спел и мог бы еще сто раз спеть. Конечно, это особенный народ, и отражаться в их глазах во время концерта для меня вчера была большая честь и большое удовольствие.