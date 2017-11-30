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10:10 (мск), источник: "Российская газета"

Газманов сделал селфи на арке Крымского моста

Народный артист России Олег Газманов осмотрел стройплощадку Крымского моста и стал свидетелем надвижки пролетов автодорожной части на морские опоры. Артист поднялся на железнодорожную арку и с высоты 35 метров — высота арочного пролета над водой — увидел возведение моста со стороны Тамани. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Свои впечатления от Крымского моста Олег Газманов назвал невероятными, а само сооружение — поразительным. Общение с мостостроителями Газманов продолжил в доме культуры Керчи, где на его концерт собрались 1500 человек. Помимо своих хитов певец исполнил и композицию про Крымский мост, премьера которой состоялась в сентябре на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи. Рабочие и инженеры моста услышали ее живьем впервые.

— У меня был концерт очень необыкновенный, потому что приходили люди, которые были только что со стройки, они даже в спецодежде пришли, с касками, — рассказал Газманов. — Конечно, перед этими людьми было очень интересно петь. Они уже на середине концерта все стали просить песню про Крымский мост. Я хотел ее в конце спеть, но спел и мог бы еще сто раз спеть. Конечно, это особенный народ, и отражаться в их глазах во время концерта для меня вчера была большая честь и большое удовольствие.

— Это потрясающий концерт, такое поднятие духа, — признался мостостроитель Андрей Лебедев. — Я сейчас вернусь домой, переоденусь и заступлю на ночную смену. Я сварщик. После таких песен никакой ветер и холод не страшны. Работаю на Крымском мосту с первых дней его строительства.

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