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03:16 (мск), источник: Восток Медиа

Пять гостиниц в центре Владивостока останутся без света

Электрики проведут в приморской столице плановые работы.

Источник: Восток Медиа

Сегодня, 30 ноября, энергетики Владивостока продолжат плановый ремонт своих объектов. В связи с этим с 9 до 17 часов часть потребителей останется без электроэнергии. В зависимости от сложности ремонта без света им придётся существовать от двух до восьми часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В «чёрный список», помимо десятков жилых домов, попало сразу несколько гостиниц в центре города: «Версаль» на Светланской, 10 и несколько мини-отелей на Тигровой, 30. Как сообщили корреспонденту агентства в МУПВ ВПЭС, сегодня в этой части города произошла небольшая авария на электросетях. Поэтому электрикам теперь нужно будет провести небольшие ремонтные работы.

Основной список выглядит следующим образом:

Ватутина: 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29;.

Виноградная: 2, 4, 5А, 6, 11, 13;.

Виноградный переулок: 1А, 3;.

Володарского: 22, 26, 30, 55, 57, 59;.

Всеволода Сибирцева: 42, 44В;.

1-я Встречная: 5, 7, 10, 12;.

Выселковая: 3Б, 3 В, 3 Г, 4 В, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25;.

Дачная: 3, 12;.

Посьетская: 3, 37 Г, 41А, 45, 45Б;.

Сапёрная: 26, 28, 30, 2, 34, 34А, 34Б;.

Светланская: 10, 12, 41А;.

Сокольничий переулок: 2, 3, 5, 7А;.

Стрелковая: 20, 23, 23А, 24А, 24Б, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;.

Стрелковый переулок: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16;.

Тигровая, 30;.

Тисовая: 1, 3, 5, 7;.

Фадеева: 31, 35, 37, 45;.

Фирсова, 6;.

Черноморская, 14;.

Шахтовая: 14, 16, 18, 22, 24, 24А, 26, 28, 30;.

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2;.

Штилевая: 7, 14, 14А.

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