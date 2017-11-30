Пять гостиниц в центре Владивостока останутся без света
Электрики проведут в приморской столице плановые работы.
Электрики проведут в приморской столице плановые работы.
Сегодня, 30 ноября, энергетики Владивостока продолжат плановый ремонт своих объектов. В связи с этим с 9 до 17 часов часть потребителей останется без электроэнергии. В зависимости от сложности ремонта без света им придётся существовать от двух до восьми часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В «чёрный список», помимо десятков жилых домов, попало сразу несколько гостиниц в центре города: «Версаль» на Светланской, 10 и несколько
Основной список выглядит следующим образом:
Ватутина: 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29;.
Виноградная: 2, 4, 5А, 6, 11, 13;.
Виноградный переулок: 1А, 3;.
Володарского: 22, 26, 30, 55, 57, 59;.
Всеволода Сибирцева: 42, 44В;.
1-я Встречная: 5, 7, 10, 12;.
Выселковая: 3Б, 3 В, 3 Г, 4 В, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25;.
Дачная: 3, 12;.
Посьетская: 3, 37 Г, 41А, 45, 45Б;.
Сапёрная: 26, 28, 30, 2, 34, 34А, 34Б;.
Светланская: 10, 12, 41А;.
Сокольничий переулок: 2, 3, 5, 7А;.
Стрелковая: 20, 23, 23А, 24А, 24Б, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;.
Стрелковый переулок: 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16;.
Тигровая, 30;.
Тисовая: 1, 3, 5, 7;.
Фадеева: 31, 35, 37, 45;.
Фирсова, 6;.
Черноморская, 14;.
Шахтовая: 14, 16, 18, 22, 24, 24А, 26, 28, 30;.
Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2;.
Штилевая: 7, 14, 14А.