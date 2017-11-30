Олег Ежов доверял людям, принесшим ему документы на подпись по депо — свидетель

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Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, который обвиняется по статье 285 УК РФ, «злоупотребление должностными полномочиями». На очередном заседании был допрошен свидетель, который принимал участие в составлении претензии в адрес подрядчика ООО «Приморье Девелопмент», с которым в 2013 году краевой департамент градостроительства заключил госконтракт на строительство пожарного депо в селе Новопокровка, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в основу «дела Ежова» легла история четырехлетней давности. В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и ООО «Приморье Девелопмент» был заключен контракт на строительство пожарного депо по госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013−2020 гг». Деньги из федерального бюджета выделялись на очень нужный объект, так как имеющаяся пожарная часть в Новопокровке Красноармейского района дышала на ладан. Однако работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, но все необходимые акты о приемке работ подписаны. Виза Ежова была последней, на объект он, естественно, не выезжал, так как на это есть ответственные сотрудники Примкрайстроя и департамента, уже поставившие свои подписи в документе. Подрядчику произвели оплату в полном объеме, из-за чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 24,5 млн рублей. В последствии многие участники этой истории оказались участниками уголовных дел.

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Ранее агентство сообщало, что в сентябре суд изменил меру пресечения экс-вице-губернатору Приморья на домашний арест. Он провел в СИЗО 16 месяцев и 16 дней. На это заседание он пришел уже из дома и в деловом костюме.

Перед входом в зал заседания, ожидая судью, Олег Ежов вместе со своими адвокатами пребывал в хорошем настроении. Бодрыми и оптимистичными голосами они обсуждали стратегию защиты, говорили о важных общественных событиях, произошедших за последнее время в Приморье и Владивостоке.

Суд планировал допросить двух свидетелей, однако один из них не пришел на допрос, объяснив свое решение банальным нежеланием идти на судебный процесс. Сторона защиты заявила, что неявка одного из свидетелей не является принципиально важной, однако один вопрос к нему у адвокатов все же есть.

По мнению гособвинения, озвученная свидетелем причина неявки в суд является неуважительной. Поэтому прокурор выступила с ходатайством о его приводе в суд. Ходатайство было удовлетворено.

Вторым свидетелем по делу выступил исполнительный директор одной из строительно-производственных компаний Владивостока Денис Ковальчук, работавший при Олеге Ежове в отделе организации и планировании строительства департамента градостроительства Приморского края. Именно он был одним из составителей претензии в адрес ООО «Приморье Девелопмент», которое занималось строительством пожарного депо в селе Новопокровка.

Денис Ковальчук по существу дела пояснил, что с Ежовым знаком, неприязненных отношений к нему не испытывает, обстоятельств для его оговора не имеет.

Как объяснил свидетель суду, он занимался корректировкой госпрограмм, ответами на запросы от силовых структур и органов исполнительной власти, участвовал в подготовке претензионной работы. Представитель обвинения подробно расспросил Дениса Ковальчука о сути претензии к подрядчику, и в чем заключалась его работа в составлении этого документа.

«Непосредственно претензионной работой занимался правовой отдел департамента. У нас же были папки с информацией об объектах, мы работали с госпрограммами, копиями форм КС-2, КС-3. Мы отчасти, предоставляли документы для подготовки претензионной работы», — начал свидетель. «Что касается претензии в адрес ООО «Приморье Девелопмент», то я был соисполнителем, исполнителями были специалисты правого отдела департамента.

Далее Денис Ковальчук рассказал суду, что не может точно сказать, кто подписывал претензию, но, как он уточнил, если претензия шла от департамента, то, скорее всего, это был Олег Владимирович Ежов, как директор ведомства.

По словам свидетеля, суть претензии к подрядчику состояла в том, что объект не был завершен, и скорее всего, подрядчик должен был достроить объект и выполнить необходимые работы.

«Была ли фактически подрядчиком получена претензия, я сказать не могу. Скорее всего, они затянули сроки строительства объекта, но я не могу назвать конкретных дат и на какой промежуток времени это произошло. Чтобы более точно отвечать на вопрос, мне необходимо посмотреть документы по госконтракту. Технадзором занимались специалисты «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» (КППК «Приморкрайстрой»).

Насколько мне известно, Олег Ежов вместе с представителями единой дирекции по строительству собирал совещание по вопросу достройки пожарного депо. Также он с этим вопросом обращался к губернатору Приморского края, но я не могу сказать, чем все это закончилось. Насколько я понимаю, подрядчик взял, и ушел с объекта, и невозможно было найти генерального директора компании. Эта информация была озвучена правовым отделом, — рассказал свидетель суду.

На вопрос стороны гособвинения о том, имел ли обвиняемый возможность проверить фактическое выполнение госконтракта, бывший работник департамента ответил, что в этом не было необходимости, потому что он доверял людям, которые приносили документы ему на подпись.