Синоптики рассказали, что ждёт приморцев на выходных

Источник: Восток Медиа

К концу текущей недели морозы в Приморье немного ослабнут. В предстоящие выходные в регионе ожидается небольшой снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшей ночью воздух выхолодился до −17… −25 градусов. Сегодня, 30 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае ожидается переменная облачность, без осадков. Умеренный до сильного, а на побережье сильный ветер подует с запада и северо-запада. Температура воздуха составит −10… −20 градусов.

Во Владивостоке сегодня днём столбики термометров не поднимутся выше −9… −12 градусов. При этом сильный северный ветер будет усиливать ощущение холода.

Между тем, по данным портала «Примпогода», в предстоящие выходные станет немного теплее, местами пройдёт снег. Погода в Приморье в ближайший уикенд ожидается разной. В субботу, 2 декабря, край будет находиться под опекой гребня антициклона, который поспособствует интенсивному выхолаживанию. Минимальная температура опустится до −20… −25 градусов, в горных районах до -35, а на побережье −10… −15. Днём при малооблачной погоде воздух будет хорошо прогреваться, максимальная температура составит −7… −13, на побережье −1… −6.

Ночью в воскресенье ситуация изменится. Гребень антициклона отступит, а над Приморьем будет перемещаться неглубокий циклон, облачность которого накроет большую часть края — местами начнётся небольшой снег. Температурный фон повысится на 7−15 градусов.

Утром 3 декабря вихрь сместится на Японское море, снег в Приморском крае будет прекращаться. Фон дневных температур останется на уровне субботы.