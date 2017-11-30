Синоптики рассказали, что ждёт приморцев на выходных
Специалисты пояснили, что случится, когда край накроет облачность циклона.
Специалисты пояснили, что случится, когда край накроет облачность циклона.
К концу текущей недели морозы в Приморье немного ослабнут. В предстоящие выходные в регионе ожидается небольшой снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Минувшей ночью воздух выхолодился до −17… −25 градусов. Сегодня, 30 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае ожидается переменная облачность, без осадков. Умеренный до сильного, а на побережье сильный ветер подует с запада и
Во Владивостоке сегодня днём столбики термометров не поднимутся выше −9… −12 градусов. При этом сильный северный ветер будет усиливать ощущение холода.
Между тем, по данным портала «Примпогода», в предстоящие выходные станет немного теплее, местами пройдёт снег. Погода в Приморье в ближайший уикенд ожидается разной. В субботу, 2 декабря, край будет находиться под опекой гребня антициклона, который поспособствует интенсивному выхолаживанию. Минимальная температура опустится до −20… −25 градусов, в горных районах до -35, а на побережье −10… −15. Днём при малооблачной погоде воздух будет хорошо прогреваться, максимальная температура составит −7… −13, на побережье −1… −6.
Ночью в воскресенье ситуация изменится. Гребень антициклона отступит, а над Приморьем будет перемещаться неглубокий циклон, облачность которого накроет большую часть края — местами начнётся небольшой снег. Температурный фон повысится на 7−15 градусов.
Утром 3 декабря вихрь сместится на Японское море, снег в Приморском крае будет прекращаться. Фон дневных температур останется на уровне субботы.
Во Владивостоке в выходные дни существенных осадков не ожидается. В ночь на субботу будет морозно — от -11 до -13 градусов. Днём с переходом ветра к южному температура повысится до −2… −5. Ночь на воскресенье ожидается теплее на 3−5 градусов, а днём усилится северный ветер, но температура воздуха повышаться не будет. Температурный фон в течение суток не покинет пределы −5… −8 градусов.