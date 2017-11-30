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07:10 (мск), источник: БЕЛТА

«Запорожец» с пробегом шесть километров продают в Польше за 60 тыс. евро

Автовладелец из Польши разместил объявление, в котором он указал, что продает «капсулу времени» — ЗАЗ-968М, «пробежавший» всего 6 км.

Источник: БЕЛТА

Автомобиль 1991 года выпуска пытаются реализовать за 60 000 евро. Продавец оправдывает столь высокую стоимость сверхмалым пробегом и отличным состоянием.

«Запорожец» стал на учет в Польше в 1995 году. После этого ее поставили в гараж, где и хранили все эти годы. В машине заменены только шины и аккумулятор.

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