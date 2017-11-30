«Запорожец» с пробегом шесть километров продают в Польше за 60 тыс. евро
Автовладелец из Польши разместил объявление, в котором он указал, что продает «капсулу времени» — ЗАЗ-968М, «пробежавший» всего 6 км.
Автовладелец из Польши разместил объявление, в котором он указал, что продает «капсулу времени» — ЗАЗ-968М, «пробежавший» всего 6 км.
Автомобиль 1991 года выпуска пытаются реализовать за 60 000 евро. Продавец оправдывает столь высокую стоимость сверхмалым пробегом и отличным состоянием.
«Запорожец» стал на учет в Польше в 1995 году. После этого ее поставили в гараж, где и хранили все эти годы. В машине заменены только шины и аккумулятор.