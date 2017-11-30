«Это не тортик, а архитектурный проект!»: градсовет Владивостока не одобрил новые объекты

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Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Резкой критике архитекторов подверглись четыре из пяти представленных на градостроительный совет проектов. Соискатели представили на суд экспертов эскизы спортивного комплекса на улице Невельского, реконструкции территории пляжа бухты Шамора, кольца обозрения на Спортивной набережной, жилой высотки в районе Первой Речки и здания Банка России на Океанском проспекте, сообщает ИА PrimaMedia.

Первым проектом в повестке градостроительного совета стал 24-этажный жилой дом в районе Первой Речки по адресу Океанский проспект, 85. Как сказал собравшимся главный архитектор ООО «Новая архитектура» Дмитрий Голубенко, сейчас на месте будущей высотки находятся разрушенные строения и парковка. Автор проекта сообщил, что жилой дом решили сделать со сдержанным стеклянным фасадом, без лишних декоративных элементов, чтобы вписать его в ряд уже существующих серых «панелек».

В доме запланировано размещение одно-, двух- и трехкомнатных квартир, Обще количество жильцов — 331 человек. Согласно проекту, высотка должна опираться на стилобат, два этажа которого отведены под крытую парковку, один — под торговый центр. Разрешения на строительство у заказчика пока нет, проект проходит ряд согласований.

В целом архитекторы одобрили внешний вид и функциональность многоквартирного жилого дома. Эксперты задали стандартные вопросы о соблюдении уровня инсоляции и процента озеленения, организации движения пешеходов и автомобилей.

С критикой проекта выступила присутствовавшая на заседании депутат Думы Владивостока Елена Новицкая. Она отметила, что «не верит в вертикальное озеленение» и обратила внимание на недостаток парковочных мест для посетителей запланированного на первом этаже торгового центра. Заместитель главы Владивостока Сергей Черкасов пообещал застройщику, что каким бы хорошим не был его проект, это все равно вызовет возмущение у жителей близлежащих домов. «Рассчитывайте, что будете строить детские площадки не только себе, но и им», — пообещал застройщику Сергей Черкасов.

Директор управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова сообщила совету, что публичные слушания по проекту жилого комплекса прошли успешно — на обсуждение нового дома пришли 150 горожан, правда среди них не было жильцов этого района.

Следующий проект, представленный на рассмотрение совета, архитекторам не понравился. Представитель компании-заказчика ООО Фирма «БЕСТ» Борис Петриченко продемонстрировал эскизы спортивно-оздоровительного комплекса по адресу ул. Невельского, 1-А. Четырехэтажное здание должно стать частью жилого комплекса «Невельской». В нем предполагается размещение спортивных и тренажерных залов.

Эксперты отметили, что подобное строение не вписывается в концепцию новой застройки и назвали его архитектуру устаревшей.

Председатель градостроительного совета Анатолий Мельник отметил, что представленный материал «явно не доработан» и перенес обсуждение проекта на следующее заседание.

Третьим вопросом повестки стало рассмотрение эскизного проекта концепции застройки и благоустройства участка второго пляжа бухты Шамора. Заказчиком работы стал нынешний арендатор пляжа ООО «Альтар». Архитектор ООО «Проектная группа «Атриум» Екатерина Кашина сообщила, что на участке набережной второго пляжа — от «Скалы любви» до кафе «У Грачика» — планируется провести благоустройство, привести все кафе и террасы к единообразию, сделать деревянные настилы с шезлонгами и зонтиками, «фудкорты, хореки и тейбл-сервис». При этом проект предполагает установку здесь сезонных конструкций из экологичных композитных материалов. Здесь же согласно проекту будет оборудована большая парковка, на территории набережной планируется размещение гостиниц, на одном из эскизов был даже изображен бассейн. После ряда вопросов от экспертов, Кашина призналась, что на территории набережной сохранятся две капитальные постройки — это уже действующие кафе «Биргартен» и «У Грачика», которые будут работать круглогодично.

Участники заседания раскритиковали проект. Некоторые комментаторы отметили, что, по их мнению, заказчик пытается схитрить и оставить Шамору в неизменном состоянии, лишь узаконив то, что сейчас там расположено — многочисленные разнородные кафе среднеазиатской и кавказской кухни.

Архитекторы, сотрудники администрации города и депутаты сошлись во мнении, что Шамора должна, наконец, приобрести «достойный вид» и концепцию ее благоустройства нужно принимать в целом — совместно со всеми арендаторами. Также прозвучало мнение, что нужно найти средства в бюджете города и объявить конкурс на работы по преображению этой уникальной территории. Представленный же проект был признан недоработанным и неубедительным.

Следом эксперты градостроительного совета уже повторно рассмотрели проект здания Дальневосточного ГУ Банка России на Океанском проспекте, 34. Новый эскиз архитектора Русланы Ильинской вызвал оживленное обсуждение среди коллег. Проект четырехэтажного строения, исполненный, по словам автора, в стиле «фьюжн», получился очень оригинальным. Архитекторы нашли в нем отсылки к Гауди, элементы стиля Фаберже, сходство с кремлевской стеной и пряничным домиком.

«Это не тортик, а архитектурный проект!», — парировала Руслана Ильинская и просила более серьезно отнестись к ее творческому замыслу.

«В здании Банка России должна быть выражена стабильность, основательность, и в то же время устремленность в будущее. А это хорошая архитектура для детского театра. Мне все нравится, но это не банк», — высказалась член градостроительного совета, архитектор Анна Мялк.

В свою очередь председатель совета Анатолий Мельник напомнил, что здание Банка России в Москве выглядит еще более вычурно и необычно. Но члены градсовета пришли к единому мнению, что фасад здания нужно упростить, а проект — доделать.

Заключительным вопросов повестки заседания стало предложение пермской компании ООО «Парк Проект» поставить на свободной площадке над амфитеатром Спортивной набережной 50-метровое колесо обозрения. Авторы проекта подчеркнули, что их аттракцион будет в два раза превосходить по радиусу имеющееся колесо в детском парке и будет работать круглогодично благодаря закрытым стеклянным кабинкам. Докладчик Иван Малахов отметил, что колесо можно использовать под романтические ужины, фотосессии и многое другое.

Архитекторам идея понравилась, а место ее реализации — нет. Валентин Аникеев предложил перенести колесо на Крестовую или Тигровую сопку, или установить его в парке Минного городка. Председателя градсовета Анатолия Мельника предложение западных инженеров не впечатлило.

«Я считаю, что идея в принципе неприемлема. Потому что я идею от места оторвать не могу. Колесо обозрения здесь — абсолютно недопустимая вещь. Я понимаю авторов из Перми, они неправильно выбрали место. Прежде надо было понять суть чужого города, прочувствовать его душу…», — сказал Анатолий Мельник.