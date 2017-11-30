Гражданка Казахстана ищет приморца для оплаты счетов в Таиланде
Гражданка Казахстана разыскивает жителя Приморского края Дмитрия Белобородова, 1993 года рождения, сообщает «Deita. ru».
Гражданка Казахстана разыскивает жителя Приморского края Дмитрия Белобородова, 1993 года рождения, сообщает «Deita. ru».
Как рассказала девушка The Phuket News, молодой человек, с которым до этого она не была знакома, 25 октября текущего года вызвался ее подвезти на мотоцикле. Мотоцикл под управлением Белобородова попал в аварию, в результате которой девушка получила серьезные травмы. После этого в течение нескольких недель она лечилась в местной больнице, которая в итоге выставила ей внушительный счет в 308370,50 бат.
По словам пострадавшей, Дмитрий «пообещал, что придет и оплатит каждый день моего пребывания в больнице. Мы ждали его очень долго. Я должна больнице. Его паспорт находится в полиции Патонга, так что ему нужно встретиться с полицейскими перед заключением соглашения. После этого я смогу вернуться домой, в Казахстан».
Сейчас девушка просит помощи в поисках виновника аварии через СМИ. Ее уже выписали из больницы, но счет за лечение до сих пор не оплачен. Представители больницы связывались с Белобородовым по телефону, он сообщил, что опасается, что полиция задержит его за оверстей. Сейчас он больше не отвечает по своему российскому номеру, который он оставил… Мы пытались навести справки в Иммиграционном бюро, но там нет записей о месте его проживания.
Таисия Масина.