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03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Гражданка Казахстана ищет приморца для оплаты счетов в Таиланде

Гражданка Казахстана разыскивает жителя Приморского края Дмитрия Белобородова, 1993 года рождения, сообщает «Deita. ru».

Как рассказала девушка The Phuket News, молодой человек, с которым до этого она не была знакома, 25 октября текущего года вызвался ее подвезти на мотоцикле. Мотоцикл под управлением Белобородова попал в аварию, в результате которой девушка получила серьезные травмы. После этого в течение нескольких недель она лечилась в местной больнице, которая в итоге выставила ей внушительный счет в 308370,50 бат.

По словам пострадавшей, Дмитрий «пообещал, что придет и оплатит каждый день моего пребывания в больнице. Мы ждали его очень долго. Я должна больнице. Его паспорт находится в полиции Патонга, так что ему нужно встретиться с полицейскими перед заключением соглашения. После этого я смогу вернуться домой, в Казахстан».

Сейчас девушка просит помощи в поисках виновника аварии через СМИ. Ее уже выписали из больницы, но счет за лечение до сих пор не оплачен. Представители больницы связывались с Белобородовым по телефону, он сообщил, что  опасается, что полиция задержит его за оверстей. Сейчас он больше не отвечает по своему российскому номеру, который он оставил… Мы пытались навести справки в Иммиграционном бюро, но там нет записей о месте его проживания.

Таисия Масина.

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