Переправу Ванино — Холмск на время закрыли из-за плохой погоды
Ограничение будет действовать до тех пор, пока метеоусловия не улучшатся.
Ограничение будет действовать до тех пор, пока метеоусловия не улучшатся.
В Хабаровском крае временно закрыли движение паромов по Татарскому проливу, который связывает материк с островом Сахалин. Ограничение снимут, когда погодные условия станут лучше.
По информации
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», регион на этой неделе сковали морозы. После прохождения циклона в край пришёл холодный воздух с Арктики, поэтому ещё 29 ноября установилась неблагоприятная погода: по утрам столбики термометров показывают -20 градусов по Цельсию и ниже. Сильное похолодание сопровождается усилением ветра. Такие метеоусловия сохранятся и на выходных.
У правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка (БАМ) на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров. Сейчас идёт корректировка обоснования инвестиций для того, чтобы принять решение о начале составления документов.