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03:40 (мск), источник: Восток Медиа

Переправу Ванино — Холмск на время закрыли из-за плохой погоды

Ограничение будет действовать до тех пор, пока метеоусловия не улучшатся.

В Хабаровском крае временно закрыли движение паромов по Татарскому проливу, который связывает материк с островом Сахалин. Ограничение снимут, когда погодные условия станут лучше.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, работу переправы Ванино — Холмск приостановили в превентивных целях. Сейчас паромы находятся в порту Ванино в Хабаровском крае. Движение по проливу, соединяющему остров Сахалин с материком, будет ограничено до улучшения метеоусловий.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», регион на этой неделе сковали морозы. После прохождения циклона в край пришёл холодный воздух с Арктики, поэтому ещё 29 ноября установилась неблагоприятная погода: по утрам столбики термометров показывают -20 градусов по Цельсию и ниже. Сильное похолодание сопровождается усилением ветра. Такие метеоусловия сохранятся и на выходных.

У правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка (БАМ) на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров. Сейчас идёт корректировка обоснования инвестиций для того, чтобы принять решение о начале составления документов.

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