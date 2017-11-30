Переправу Ванино — Холмск на время закрыли из-за плохой погоды

В Хабаровском крае временно закрыли движение паромов по Татарскому проливу, который связывает материк с островом Сахалин. Ограничение снимут, когда погодные условия станут лучше.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, работу переправы Ванино — Холмск приостановили в превентивных целях. Сейчас паромы находятся в порту Ванино в Хабаровском крае. Движение по проливу, соединяющему остров Сахалин с материком, будет ограничено до улучшения метеоусловий.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», регион на этой неделе сковали морозы. После прохождения циклона в край пришёл холодный воздух с Арктики, поэтому ещё 29 ноября установилась неблагоприятная погода: по утрам столбики термометров показывают -20 градусов по Цельсию и ниже. Сильное похолодание сопровождается усилением ветра. Такие метеоусловия сохранятся и на выходных.