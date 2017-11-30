Звание «Миссис будущая мама 2017» вручат в Хабаровске

В Хабаровске состоится конкурс «Миссис будущая мама 2017». Его организовали продюсерский центр Дарьи Чудовой и журнал для родителей «Цветы Жизни» при поддержке управления здравоохранения администрации города в рамках реализации проекта «Школа молодой семьи», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Впервые подобное мероприятие состоялось 29 ноября 2009 года. Конкурс традиционно приурочен к празднованию Дня матери. Цель — создание образа беременной женщины как образованной, духовно развитой личности, ведущей активный образ жизни, ориентированной на счастливую семейную жизнь и успех в профессиональной карьере, осознающей ответственность за рождение и воспитание здоровых детей. В финале конкурса принимают участие беременные женщины, прошедшие отборочные испытания. Участницы продемонстрируют свои личностные и артистические качества, представят зрителю мир красивых женщин в самом чудесном периоде их жизни. В жюри конкурса приглашены деятели культуры, специалисты медицинской науки, представители органов власти.