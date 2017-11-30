Выставка «Белое Рождество» в Иркутске откроется 1 декабря
Экспозиция продлится месяц.
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Экспозиция продлится месяц.
С 1 по 30 декабря в «Молчановке» пройдет выставка «Белое Рождество».
Экспозиция представит книги на рождественскую и новогоднюю тематику на английском языке. Если вы хотите узнать о рождественских традициях и обычаях англоговорящих стран, а также проникнуться духом Нового года, то приглашаем на нашу выставку книг на английском языке.
Все издания можно получить на дом. Вход в областную библиотеку на выставку свободный.