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04:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

Выставка «Белое Рождество» в Иркутске откроется 1 декабря

Экспозиция продлится месяц.

С 1 по 30 декабря в «Молчановке» пройдет выставка «Белое Рождество».

Экспозиция представит книги на рождественскую и новогоднюю тематику на английском языке. Если вы хотите узнать о рождественских традициях и обычаях англоговорящих стран, а также проникнуться духом Нового года, то приглашаем на нашу выставку книг на английском языке.

Все издания можно получить на дом. Вход в областную библиотеку на выставку свободный.

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