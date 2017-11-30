Свыше 130 елочных базаров откроются в Приморье в середине декабря
Во Владивостоке торговля ёлками начнётся 12 декабря и продлится до 31 декабря.
Во Владивостоке торговля ёлками начнётся 12 декабря и продлится до 31 декабря.
Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.
Работа елочных базаров в Приморье начнется в десятых числах декабря. Приобрести на них можно будет не только новогодние деревья, но и крепежи для их установки, а также ветки. Во Владивостоке торговля ёлками начнется 12 декабря и продлится до 31 декабря, сообщили ИА PrimaMedia в
Елочные базары в столице Приморья будут работать по 41 адресу.
В Уссурийске откроются 26 точек продаж новогодних деревьев, 19 — в Находке, 12 — в Дальнереченске, по семь — в Артеме и Большом Камне. В других городах и поселках также будет организовано несколько официальных точек продажи.
Напомним, заготовка елок начинается в крае уже в эти дни. По сообщению департамента лесного хозяйства, к празднику приморцы смогут купить ели нескольких видов и пихту белокурую. При этом запрещено вырубать и продавать пихту, сосну, цельнолистную пихту. За их незаконную заготовку нарушителям грозят штрафы, возможна и уголовная ответственность.