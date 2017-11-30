Свыше 130 елочных базаров откроются в Приморье в середине декабря

Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Работа елочных базаров в Приморье начнется в десятых числах декабря. Приобрести на них можно будет не только новогодние деревья, но и крепежи для их установки, а также ветки. Во Владивостоке торговля ёлками начнется 12 декабря и продлится до 31 декабря, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Елочные базары в столице Приморья будут работать по 41 адресу.

В Уссурийске откроются 26 точек продаж новогодних деревьев, 19 — в Находке, 12 — в Дальнереченске, по семь — в Артеме и Большом Камне. В других городах и поселках также будет организовано несколько официальных точек продажи.