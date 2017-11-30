К Земле приближается гигантский астероид

Сообщается, что точка максимального сближения между астероидом и Землей — около 10 млн км. В масштабах космоса это расстояние небольшое, говорят ученые. Впрочем оно безопасно для землян.

Астероид «Фаэтон» имеет вытянутую орбиту. Во время движения вокруг Солнца он пересекает орбиты всех четырех планет земной группы: Меркурия, Венеры, Земли, Марса.

В прошлом космическое тело имело большие размеры. Сближение с Солнцем привели к тому, что от него откололись множество небольших фрагментов.