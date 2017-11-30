Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Путин заявил о желании поехать на матч на поезде с болельщиками
В Киеве назвали способ остановить строительство моста в Крым
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
«У вас ничего не выйдет»: Мэй и Туск обвиняют РФ во враждебности
Украинцы требуют у Порошенко отменить Москву
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8День благодарения
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
07:14 (мск), источник: Noi.md

К Земле приближается гигантский астероид

Астероид «Фаэтон» диаметром 5 км уже в декабре приблизится к Земле на минимальное расстояние.

Сообщается, что точка максимального сближения между астероидом и Землей — около 10 млн км. В масштабах космоса это расстояние небольшое, говорят ученые. Впрочем оно безопасно для землян.

Астероид «Фаэтон» имеет вытянутую орбиту. Во время движения вокруг Солнца он пересекает орбиты всех четырех планет земной группы: Меркурия, Венеры, Земли, Марса.

В прошлом космическое тело имело большие размеры. Сближение с Солнцем привели к тому, что от него откололись множество небольших фрагментов.

Некоторые части сопровождают Фаэтон, другие — сгорают в атмосфере Земли. Это — метеорный поток Геминиды. Его ближайший максимум приходится на 13—14 декабря.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От голубого ледника в Чили откололся огромный айсберг
США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Россия предложит пяти государствам сообща бороться с хакерами
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили
Арестованы подозреваемые в хищении 300 млн рублей у «Роснефти»
Ученые: первобытные женщины были сильнее олимпийских чемпионок
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь