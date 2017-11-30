CryptoFEST открывается в Иркутске
В Иркутске открывается CryptoFEST, где всем желающим помогут разобраться в биткоинах, блокчейнах, майнинге и ICO.
В Иркутске открывается CryptoFEST, где всем желающим помогут разобраться в биткоинах, блокчейнах, майнинге и ICO.
В Иркутске открывается CryptoFEST, где всем желающим помогут разобраться в биткоинах, блокчейнах, майнинге и ICO.
В течение двух дней эксперты в области криптовалюты из Иркутска, Москвы, Новосибирска будут рассказывать о преимуществах цифровой экономики, как не стать жертвой мошенников и заложником закона. Иркутскую область называют криптостолицей.