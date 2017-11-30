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04:36 (мск), источник: Вести Иркутск

CryptoFEST открывается в Иркутске

В Иркутске открывается CryptoFEST, где всем желающим помогут разобраться в биткоинах, блокчейнах, майнинге и ICO.

В Иркутске открывается CryptoFEST, где всем желающим помогут разобраться в биткоинах, блокчейнах, майнинге и ICO.

В течение двух дней эксперты в области криптовалюты из Иркутска, Москвы, Новосибирска будут рассказывать о преимуществах цифровой экономики, как не стать жертвой мошенников и заложником закона. Иркутскую область называют криптостолицей. Из-за дешёвой электроэнергии, которой требуется немало для добычи цифрового золота. В мероприятии участвуют не только те, кто майнит, но и предприниматели, финансисты, брокеры.

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