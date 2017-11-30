Хабаровчан научат, как испортить резюме и пройти собеседование

О том, как испортить резюме, распознать депрессию, защитить свои права online и ofline хабаровчанам расскажут в День тренингов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Мероприятие пройдет в пятый раз на площадке педагогического института (ПИ) ТОГУ.

Новые знания и навыки хабаровчане смогут получить в субботу, 2 декабря. Событие стартует в 11:00 по адресу Карла Маркса, 68. Бесплатно принять участие могут все желающие в возрасте от 16 до 29 лет. Пройти обязательную регистрацию необходимо на сайте мероприятия.

Участников ждут новые навыки, знания, знакомства и море положительных эмоций, считают организаторы.

В списке тем, которые хабаровчане обсудят с тренерами, например, такие:

«Как дорого “продать” себя в современном мире!»

«Ты всё равно не создашь свой бизнес!»

«Как испортить свое резюме. Вредные советы»

«Депрессия среди молодежи»

«Как удачно пройти собеседование, что нужно делать и что ни в коем случае делать нельзя?»

«Разговорный жанр на сцене. Как построить свое выступление на сцене»

«Защищаем свои права при покупках online и offline».

Подробности о тренингах и спикерах можно узнать на сайте «Дня тренингов».