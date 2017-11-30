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04:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан научат, как испортить резюме и пройти собеседование

День тренингов пройдет в ПИ ТОГУ в субботу.

О том, как испортить резюме, распознать депрессию, защитить свои права online и ofline хабаровчанам расскажут в День тренингов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Мероприятие пройдет в пятый раз на площадке педагогического института (ПИ) ТОГУ.

Новые знания и навыки хабаровчане смогут получить в субботу, 2 декабря. Событие стартует в 11:00 по адресу Карла Маркса, 68. Бесплатно принять участие могут все желающие в возрасте от 16 до 29 лет. Пройти обязательную регистрацию необходимо на сайте мероприятия.

Участников ждут новые навыки, знания, знакомства и море положительных эмоций, считают организаторы.

В списке тем, которые хабаровчане обсудят с тренерами, например, такие:
«Как дорого “продать” себя в современном мире!»
«Ты всё равно не создашь свой бизнес!»
«Как испортить свое резюме. Вредные советы»
«Депрессия среди молодежи»
«Как удачно пройти собеседование, что нужно делать и что ни в коем случае делать нельзя?»
«Разговорный жанр на сцене. Как построить свое выступление на сцене»
«Защищаем свои права при покупках online и offline».

Подробности о тренингах и спикерах можно узнать на сайте «Дня тренингов».

Справка «День тренингов» — это всероссийский образовательный проект, который направлен на развитие надпрофессиональных навыков (soft skills). Это навыки, которые позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности.

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