Хабаровчан научат, как испортить резюме и пройти собеседование
День тренингов пройдет в ПИ ТОГУ в субботу.
День тренингов пройдет в ПИ ТОГУ в субботу.
О том, как испортить резюме, распознать депрессию, защитить свои права online и ofline хабаровчанам расскажут в День тренингов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Мероприятие пройдет в пятый раз на площадке педагогического института (ПИ) ТОГУ.
Новые знания и навыки хабаровчане смогут получить в субботу, 2 декабря. Событие стартует в 11:00 по адресу Карла Маркса, 68. Бесплатно принять участие могут все желающие в возрасте от 16 до 29 лет. Пройти обязательную регистрацию необходимо на сайте мероприятия.
Участников ждут новые навыки, знания, знакомства и море положительных эмоций, считают организаторы.
В списке тем, которые хабаровчане обсудят с тренерами, например, такие:
«Как дорого “продать” себя в современном мире!»
«Ты всё равно не создашь свой бизнес!»
«Как испортить свое резюме. Вредные советы»
«Депрессия среди молодежи»
«Как удачно пройти собеседование, что нужно делать и что ни в коем случае делать нельзя?»
«Разговорный жанр на сцене. Как построить свое выступление на сцене»
«Защищаем свои права при покупках online и offline».
Подробности о тренингах и спикерах можно узнать на сайте «Дня тренингов».
Справка «День тренингов» — это всероссийский образовательный проект, который направлен на развитие надпрофессиональных навыков (soft skills). Это навыки, которые позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности.