Мост через железную дорогу в Мегете ремонтируют
Устарел физически и морально. В Мегете экстренно ремонтируют мост через ж/
Устарел физически и морально. В Мегете экстренно ремонтируют мост через ж/
Как идёт ремонт, проверил Народный фронт в рамках проекта «Дорожная инспекция». «Вести-Иркутск» уже рассказывали, что
— Я не эксперт. У нас есть специализированная организация, которая скажет, что будет дальше. Но в любом случае, мы понимаем — дальше будет либо капитальный ремонт, либо реконструкция данного сооружения, — говорит начальник управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа Алексей Хлюстов.