Мост через железную дорогу в Мегете ремонтируют

Как идёт ремонт, проверил Народный фронт в рамках проекта «Дорожная инспекция». «Вести-Иркутск» уже рассказывали, что из-за аварийного состояния единственный путепровод через железную дорогу в Мегете пришлось закрыть. 500 жителей оказались изолированы от большей части посёлка. Перебраться через рельсы можно по виадуку, но этот вариант подходит только пешеходам. Автомобилисты же вынуждены делать крюк через Ангарск 24 километра, или Иркутск — 36 километров. Мост этот, кстати, построили 40 лет назад.