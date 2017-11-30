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04:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Мост через железную дорогу в Мегете ремонтируют

Устарел физически и морально. В Мегете экстренно ремонтируют мост через ж/д пути. Сейчас рабочие усиливают несущие балки.

Источник: Вести Иркутск

Как идёт ремонт, проверил Народный фронт в рамках проекта «Дорожная инспекция». «Вести-Иркутск» уже рассказывали, что из-за аварийного состояния единственный путепровод через железную дорогу в Мегете пришлось закрыть. 500 жителей оказались изолированы от большей части посёлка. Перебраться через рельсы можно по виадуку, но этот вариант подходит только пешеходам. Автомобилисты же вынуждены делать крюк через Ангарск 24 километра, или Иркутск — 36 километров. Мост этот, кстати, построили 40 лет назад.

— Я не эксперт. У нас есть специализированная организация, которая скажет, что будет дальше. Но в любом случае, мы понимаем — дальше будет либо капитальный ремонт, либо реконструкция данного сооружения, — говорит начальник управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа Алексей Хлюстов.

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