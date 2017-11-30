В Приморье выросло производство куриного мяса почти на 50%
В этом году «Дальневосточная птица» выпустила в продажу около 30 тысяч тонн замороженного и охлаждённого мяса кур.
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В этом году «Дальневосточная птица» выпустила в продажу около 30 тысяч тонн замороженного и охлаждённого мяса кур.
В 2017 году краевое предприятие «Дальневосточная птица» произвела почти 30 тысяч тонн куриного мяса, тем самым увеличив объемы производства охлажденной продукции на 50%.
В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья отметили, что благодаря этому жители края имеют возможность покупать мясо приморского производства по приятным ценам.