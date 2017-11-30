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07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тайшетском районе расселят жителей четырех поселков

55 человек получат субсидии на переезд.

Источник: Комсомольская правда

Жителей четырех отдаленных поселков в Тайшетском районе планируют переселить в другие населенные пункты. Так, Брусово, Екунчет и Еланка находятся далеко от районного центра, там нет дорог и необходимой инфраструктуры, в том числе коммунальной. А деревня Пойма, пострадавшая от сильного пожара, не подлежит восстановлению. Поэтому 55 местных жителей начнут получать деньги, чтобы переехать на новые места жительства.

— Размер субсидии на одного человека составит 701,9 тысячи рублей, таким образом на переселение четырех населенных пунктов потребуется 38,6 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области. — Начать выплаты предполагается с 1 января 2018 года.

В регионе находится около 500 деревень и поселков, которые также необходимо расселить. Этот вопрос планируется решать системно и оперативно.

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