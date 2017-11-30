В Тайшетском районе расселят жителей четырех поселков

Жителей четырех отдаленных поселков в Тайшетском районе планируют переселить в другие населенные пункты. Так, Брусово, Екунчет и Еланка находятся далеко от районного центра, там нет дорог и необходимой инфраструктуры, в том числе коммунальной. А деревня Пойма, пострадавшая от сильного пожара, не подлежит восстановлению. Поэтому 55 местных жителей начнут получать деньги, чтобы переехать на новые места жительства.