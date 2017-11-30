Порок сердца — не приговор. Причины и последствия патологий у детей
Детский кардиохирург рассказал, как сегодня лечат маленьких пациентов.
Детский кардиохирург рассказал, как сегодня лечат маленьких пациентов.
Ежегодно в Кемеровской области рождается 250 детей с врождённой патологией сердца, и половина этих детей умирает в первый год жизни. Патологии бывают разные, но если вовремя сделать операцию, шансы, что ребёнок доживёт до старости, очень велики. О том, как изменились медицинские технологии, и о причинах сердечных пороков корреспонденту «АиФ — Кузбасс» рассказал детский кардиохирург Андрей Нохрин.
Через «спичечный коробок».
Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Андрей Валерьевич, почему сбой даёт главный человеческий орган?
Андрей Нохрин: На формирование врождённого порока сердца, который действительно распространён у детей, влияют хромосомные и генетические аномалии и факторы внешней среды: лекарства, неблагоприятная экология, алкоголизм родителей и их заболевания, такие, как сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз. Все сердечные патологии формируются с третьей по шестую неделю беременности, поэтому очень важно всю беременность вести здоровый образ жизни и жить в благоприятных условиях. К примеру, 25% детей с синдромом Дауна (хромосомная аномалия) имеют врождённый порок сердца. Каждый год мы видим четырёх пациентов с синдромом Холта Орама (аномалия развития кистей рук в сочетании с пороком сердца) и
Большинство детей без операции не доживают до года жизни, поэтому все пороки врачи стараются вовремя оперировать и восстанавливать анатомию сердца — в год через хирургов в кардиоцентре проходит около 320 детей. От простых стандартных операций наши пациенты не умирают. Но 2,5% маленьких пациентов при критических пороках сердца
— Три года назад вы впервые провели уникальную операцию и установили новорождённому малышу электронный аппарат, без которого сердце ребёнка не могло бы работать нормально. Какие ещё современные технологии появились у кузбасских медиков, а какие ушли в прошлое?
— Мы имплантируем детям по
С 2016 года в кардиоцентре мы, единственные в Кузбассе, стали проводить уникальные малотравматичные операции, которые не выполняет большинство ведущих клиник России. Есть группа врождённых пороков сердца, которые можно оперировать с небольшим разрезом размером со спичечный коробок под мышкой. Раньше во время таких операций разрезали и раздвигали всю грудную клетку. Новой технологии нас научил коллега из США, после чего к нам поехали пациенты из других городов и областей: Омска, Иркутска, Пскова, Подмосковья. В прошлом году, к примеру, под Новый год к нам поступила месячная девочка из Алтайского края. Праздник мама с ребёнком встретили в больнице, и всё прошло хорошо, сейчас малышка практически здорова. За два года мы сделали 59 таких операций.
Также с 2015 года мы лечим маленьких (по 1,5 кг весом) детей с диагнозом «Тетрада Фалло» (смещение аорты. — Прим. ред.). Пару лет назад дети с таким весом просто погибали — технически их невозможно было прооперировать. Коллеги из Белоруссии, Германии нас научили новому подходу, позволяющему выходить ребёнка, чтобы он набрал вес больше 4 кг, а потом прооперировать. За два года спасли 17 таких пациентов.
В историю ушли все те операции, которые не давали хорошей результативности. Если раньше оперировали детей после года, то сейчас оперируют до года, чтобы быстрее и качественнее избавиться от проблемы.
Почему учимся в Израиле?
— Несколько лет назад мама полуторагодовалого мальчика собирала «всем миром» деньги на операцию в Германии — у её ребёнка были множественные врождённые пороки сердца. Почему нужно ехать в Германию? Мы «не доросли» технологиями?
— Направление за рубеж в кардиохирургии — это исключительно желание родителей. Ребёнка могут оперировать хоть в Германии, хоть в США, но сейчас в России можно вылечить большинство пороков сердца с очень хорошим результатом. Но надо понимать, что есть пороки, которые не имеют хороших результатов после операции: например, имеется единственный правый желудочек сердца или нет ветвей лёгочной артерии. Мы оперируем таких пациентов и прекрасно понимаем, что оперируем
— Но ведь даже наши врачи часто едут учиться за границу… Вы говорили о Белоруссии, США, Израиле.
— Дело не в профессионализме, а в том, что увидеть определённые операции в Кузбассе или небольшом регионе России сложно. Последний раз я, к примеру, учился в Израиле оперировать детей с такой патологией, с которой в Кузбассе рождается всего пять детей в год. Количество населения, с которым мы работаем, включая соседние регионы, порой не позволяет врачам видеть весь спектр необходимых операций. Но существуют иностранные клиники, куда людей со всего мира направляют только с той или иной конкретной патологией. Там российские хирурги и учатся исправлять нужную проблему.
Яма на яме.
— Быть готовыми к лечению детей мешают и демографические ямы. В 2016 году в Кемеровской области родилось на тысячу меньше детей, чем в 2015 году. Спад рождаемости через семь лет снова приведёт к тому, что детские врачи не будут нужны?
— Мы не ощутили на себе снижение потока детей с сердечными пороками — прооперировали примерно то же количество пациентов, что и за прошлые три года. Может быть, доля жителей Кузбасса была меньше, но за счёт соседних регионов количество осталось одинаковым.
Думаю, что нынешний спад связан с тем, что рожают как раз дети 90-х. А детские врачи, безусловно, будут нужны всегда.
— Порой, чтобы попасть на плановую операцию к врачу, нужно прождать не один месяц, записываться заранее и лишь после необходимых анализов. Малышей эти очереди не касаются?
— В кардиохирургии операцию нужно сделать ребёнку до года, поэтому порой дети ждут пару месяцев, пока «повзрослеют» — порок сердца имеет свой возраст, когда его надо исправлять. Но кузбасские кардиохирурги успевают прооперировать всех. Дату госпитализации назначает лечащий
Если дело касается критического врождённого порока сердца и экстренной хирургии, обычно мы заранее знаем от