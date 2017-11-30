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05:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

В «Роевом ручье» тамарин Эйнштейн женился на москвичке

Общий язык игрунковые обезьяны нашли сразу.

В парке флоры и фауны «Роев ручей» продолжается череда свадеб, на этот раз семьёй обзавёлся эдипов тамарин по кличке Эйнштейн. Невесту зовут Грета и ей 3,5 года. «Девушка» не местная, москвичка, но общий язык обезьянки нашли быстро и сдружились. Кстати, и жениха в октябре привезли из московского зоопарка.

Как сообщают в парке, больше всего этой осенью свадеб было у игрунковых обезьян — они побили многолетний рекорд. Теперь на первом этаже экспозиции «Экзотические животные» демонстрируется целая галерея игрунковых обезьян.

Тамарин Эйнштейн получил своё имя за прическу, делающую ее похожей на известного физика. На голове у него копна длинных белых волос.

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