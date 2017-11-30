В «Роевом ручье» тамарин Эйнштейн женился на москвичке

В парке флоры и фауны «Роев ручей» продолжается череда свадеб, на этот раз семьёй обзавёлся эдипов тамарин по кличке Эйнштейн. Невесту зовут Грета и ей 3,5 года. «Девушка» не местная, москвичка, но общий язык обезьянки нашли быстро и сдружились. Кстати, и жениха в октябре привезли из московского зоопарка.

Как сообщают в парке, больше всего этой осенью свадеб было у игрунковых обезьян — они побили многолетний рекорд. Теперь на первом этаже экспозиции «Экзотические животные» демонстрируется целая галерея игрунковых обезьян.