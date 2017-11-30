В Красноярске планируют создать экологическую полицию

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске могут создать экологическую полицию. Об этом на форуме прокуратуры по вопросам охраны окружающей среды рассказал и.о. министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин.

Предполагается, что сотрудники нового подразделения будут выявлять преступления в сфере экологии.

«Я понимаю, что использовать бездымный уголь для отопления домов — это требует обсуждения, но ведь можно запретить использование дымного угля для отапливания гаражей. Это хоть каким-то образом снизит нагрузку», — цитируют СМИ Часовитина.