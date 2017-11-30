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05:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске планируют создать экологическую полицию

Сотрудники ведомства будут выявлять преступления в сфере экологии.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске могут создать экологическую полицию. Об этом на форуме прокуратуры по вопросам охраны окружающей среды рассказал и.о. министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин.

Предполагается, что сотрудники нового подразделения будут выявлять преступления в сфере экологии.

«Я понимаю, что использовать бездымный уголь для отопления домов — это требует обсуждения, но ведь можно запретить использование дымного угля для отапливания гаражей. Это хоть каким-то образом снизит нагрузку», — цитируют СМИ Часовитина.

На форуме Часовитин заявил, что Красноярский край является лидером по выбросам в России. Причем загрязняют атмосферу как крупные, так и мелкие предприятия. Гораздо сложнее бороться со вторыми нарушителями экологического порядка, говорит чиновник. Так, только в Красноярске зафиксировано более 300 таких предприятий. Но суды не спешат приостанавливать деятельность «загрязнителей». Чаще всего им просто выписывают штрафы.

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