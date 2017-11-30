Красноярцев пригласили на бесплатную выставку «Енисейск — история в веках»
Среди экспонатов — уникальные предметы быта и произведения искусства, связанные с историей города.
Среди экспонатов — уникальные предметы быта и произведения искусства, связанные с историей города.
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Выставка — первый совместный проект
«В 2019 году Енисейск отпразднует 400-летний юбилей. Духовный центр Красноярского края — все это Енисейск, уникальное место, где тесно сплетены вехи истории, традиционная культура православия и современный уклад жизни. Енисейск называют музеем под открытым небом. Город сохранил за собой ценное звание исторического поселения России. С 2000 года исторический центр города включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», — рассказали в Министерстве культуры края о связанном с темой выставки городе.
Выставка будет работать ежедневно, до 18 января 2018 года, с 10:00 до 19:00. Вход свободный.