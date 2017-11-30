Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Индиец съел шесть килограммов металла
Багаж за плечами: как выглядел первый муж невесты принца Гарри
Бобслеист Александр Зубков отказался отдавать медали
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
06:04 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев пригласили на бесплатную выставку «Енисейск — история в веках»

Среди экспонатов — уникальные предметы быта и произведения искусства, связанные с историей города.

В культурно-историческом центре «Успенский» на территории Успенского мужского монастыря в п. Удачный (ул. Лесная 55а/3) состоялось открытие выставки «Енисейск — история в веках». Экспозиция посвящена 400-летнему юбилею города.

Выставка — первый совместный проект культурно-исторического центра «Успенский» и Енисейского краеведческого музея им. А. И. Кытманова. Только от енисейского музея на выставку поступило 149 экспонатов. Среди них — уникальные предметы, в том числе эксклюзивная экспозиция открыток-фотографий города Енисейска 1903 года, коллекция картин на тему енисейских храмов, графика, фотографии современного Енисейска, визуальные проекты студии «Проектмаркетинг+1».

«В 2019 году Енисейск отпразднует 400-летний юбилей. Духовный центр Красноярского края — все это Енисейск, уникальное место, где тесно сплетены вехи истории, традиционная культура православия и современный уклад жизни. Енисейск называют музеем под открытым небом. Город сохранил за собой ценное звание исторического поселения России. С 2000 года исторический центр города включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», — рассказали в Министерстве культуры края о связанном с темой выставки городе.

Выставка будет работать ежедневно, до 18 января 2018 года, с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Красноярская школьница впала в кому после драки с одноклассницей
Единственному в Сибири колумбийскому тамарину нашли московскую невесту
США в Совбезе ООН пригрозили режиму КНДР «полным уничтожением»
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Россия предложит пяти государствам сообща бороться с хакерами
Корреспондентов RT при конгрессе США лишили аккредитации
ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили
Арестованы подозреваемые в хищении 300 млн рублей у «Роснефти»
Ученые: первобытные женщины были сильнее олимпийских чемпионок
Спорт
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина Индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Надежда Скардино из Белоруссии. Лучшая из россиянок заняла 27-е место
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь