Красноярцев пригласили на бесплатную выставку «Енисейск — история в веках»

В культурно-историческом центре «Успенский» на территории Успенского мужского монастыря в п. Удачный (ул. Лесная 55а/3) состоялось открытие выставки «Енисейск — история в веках». Экспозиция посвящена 400-летнему юбилею города.

Выставка — первый совместный проект культурно-исторического центра «Успенский» и Енисейского краеведческого музея им. А. И. Кытманова. Только от енисейского музея на выставку поступило 149 экспонатов. Среди них — уникальные предметы, в том числе эксклюзивная экспозиция открыток-фотографий города Енисейска 1903 года, коллекция картин на тему енисейских храмов, графика, фотографии современного Енисейска, визуальные проекты студии «Проектмаркетинг+1».

«В 2019 году Енисейск отпразднует 400-летний юбилей. Духовный центр Красноярского края — все это Енисейск, уникальное место, где тесно сплетены вехи истории, традиционная культура православия и современный уклад жизни. Енисейск называют музеем под открытым небом. Город сохранил за собой ценное звание исторического поселения России. С 2000 года исторический центр города включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», — рассказали в Министерстве культуры края о связанном с темой выставки городе.