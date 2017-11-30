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06:07 (мск), источник: АиФ Иркутск

Президент поздравил семью из Усть-Орды с победой в конкурсе «Семья года»

Усть-Ордынцы выиграли в номинации «Молодая семья».

Источник: Reuters

Владимир Путин лично поздравил победителей Всероссийского конкурса «Семья года», среди которых семья Николаевых из поселка Усть-Ордынский Иркутской области.

Супруги, о которых «АиФ-Иркутск» писал летом этого года, одержали победу в номинации «Молодая семья». Алексей и Ирина Николаевы воспитывают пятилетнего сына и стараются собственным примером сохранять передавать традиции Бурятии. Алексей — спортсмен, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, чемпион мира среди молодежи 2005 года, призер многих соревнований. Его жена Ирина — одна из ведущих танцовщиц государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы. Весной этого года Николаевы стали победителями в областном конкурсе «Почетная семья», а затем стали лучшими на всероссийском уровне.

Прием победителей состоялся в Кремле. Лучшие семьи смогли выпить чаю с президентом и поговорить по душам, а тот в свою очередь пообещал, что в будущем году правительством будет подготовлен целый пакет мер поддержки российских семей с детьми.

Александру Николаеву удалось задать вопрос Владимиру Путину, касающийся спорта, которым он сам занимается уже много лет — стрельбы из лука. По мнению Александра, этот традиционный для Бурятии спорт нуждается в поддержке.

«Что касается Вашего вида спорта, то здесь ещё многое нужно сделать для поддержки стрельбы из лука в целом, потому что база нужна. Вы сами знаете, многое нужно сделать, будем делать это постепенно, тем более результат у нас хороший, в этом спорте его нужно поддерживать», — ответил Владимир Путин.

Во всероссийском конкурсе «Семья года» участвовали 322 семьи из 85 субъектов РФ. Примечательно, что в одной из номинаций конкурса победила еще одна бурятская семья. Супруги Дамбаевы из Улан-Удэ стали лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций».

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