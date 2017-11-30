Красноярские эксперты выяснили, какие обогреватели лучше греют

Для исследования взяли три тепловентилятора и три электрообогревателя: «Добрыня», модели DO-1507 — «Чехи Фуюнь Электрик Апплианке Компани Лтд»; «GALAXY», модели GL-8171 — «Сикси Фуюнь Илектрик Эпплаq нс Компани Лтд», «WILLMARK», модели FH-90B — «СIXI LIQI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD». Производители приборов допустили несоответствия ГОСТу по размеру шрифта, указывая мощность прибора, а в последнем случае изготовитель, кроме этого, не предупредил потребителя о недопустимости накрывания тепловентилятора.

«Испытания проводились в течение трёх недель. Мы оценивали, безусловно, и эргономичность приборов, и внешний вид. Лично мне больше понравились обогреватели с электронным регулятором температуры, где можно поставить временные параметры, — рассказал начальник испытательной лаборатории электрооборудования ФБУ “Красноярский ЦСМ” Владимир Овечкин, — Мы провели и некие собственные испытания. В ГОСТе прописано, какая температура должна быть в непосредственной близости к нагревательному прибору, а мы заинтересовались тем, какая температура доходит до расстояния 30 сантиметров от прибора. Это же более важная характеристика для человека, решившего обогреть своё помещение». Какие данные получились можно посмотреть в таблице на сайте Красноярского ЦСМ.