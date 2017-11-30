Красноярские эксперты выяснили, какие обогреватели лучше греют
Нарушения есть во всех исследуемых приборах.
Нарушения есть во всех исследуемых приборах.
Специалисты испытательной лаборатории Красноярского ЦСМ проверили качество электроприборов, которые жители края наиболее часто используют для обогрева помещений. В итоге выяснилось, что нарушения есть у всех производителей.
Для исследования взяли три тепловентилятора и три электрообогревателя: «Добрыня», модели DO-1507 — «Чехи Фуюнь Электрик Апплианке Компани Лтд»; «GALAXY», модели GL-8171 — «Сикси Фуюнь Илектрик Эпплаq нс Компани Лтд», «WILLMARK», модели FH-90B — «СIXI LIQI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD». Производители приборов допустили несоответствия ГОСТу по размеру шрифта, указывая мощность прибора, а в последнем случае изготовитель, кроме этого, не предупредил потребителя о недопустимости накрывания тепловентилятора.
«Испытания проводились в течение трёх недель. Мы оценивали, безусловно, и эргономичность приборов, и внешний вид. Лично мне больше понравились обогреватели с электронным регулятором температуры, где можно поставить временные параметры, — рассказал начальник испытательной лаборатории электрооборудования ФБУ “Красноярский ЦСМ” Владимир Овечкин, — Мы провели и некие собственные испытания. В ГОСТе прописано, какая температура должна быть в непосредственной близости к нагревательному прибору, а мы заинтересовались тем, какая температура доходит до расстояния 30 сантиметров от прибора. Это же более важная характеристика для человека, решившего обогреть своё помещение». Какие данные получились можно посмотреть в таблице на сайте Красноярского ЦСМ.