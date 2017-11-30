Создание памятника Чехову в Хабаровске одобрило правительство края

Установку памятника Антону Чехову в дальневосточной столице поддержали в правительстве Хабаровского края. Чиновники благодарны великому русскому писателю за то, что он привлёк внимание к отдалённому региону официальной власти того времени.

«Писательская, общественная и подвижническая деятельность А. П. Чехова — великий пример для молодёжи. Известно, что в возрасте 30 лет, уже завоевавший всероссийскую славу, писатель предпринял беспримерное для своего времени путешествие — через всю Россию, на остров Сахалин для “изучения быта каторжников и ссыльных”, посетив по пути в 1890 году и наш город. Своей гражданской позицией, которую он изложил в книге “Остров Сахалин”, он пробудил внимание официальной власти к дальневосточной окраине страны, что способствовало её социально-экономическому развитию в конце XIX и начале XX века», — отметили члены Общественного совета Хабаровска.