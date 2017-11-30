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06:10 (мск), источник: Восток Медиа

Создание памятника Чехову в Хабаровске одобрило правительство края

Писатель пробудил интерес к дальневосточному региону центральной власти того времени.

Установку памятника Антону Чехову в дальневосточной столице поддержали в правительстве Хабаровского края. Чиновники благодарны великому русскому писателю за то, что он привлёк внимание к отдалённому региону официальной власти того времени.

«Писательская, общественная и подвижническая деятельность А. П. Чехова — великий пример для молодёжи. Известно, что в возрасте 30 лет, уже завоевавший всероссийскую славу, писатель предпринял беспримерное для своего времени путешествие — через всю Россию, на остров Сахалин для “изучения быта каторжников и ссыльных”, посетив по пути в 1890 году и наш город. Своей гражданской позицией, которую он изложил в книге “Остров Сахалин”, он пробудил внимание официальной власти к дальневосточной окраине страны, что способствовало её социально-экономическому развитию в конце XIX и начале XX века», — отметили члены Общественного совета Хабаровска.

По информации пресс-службы правительства региона, представители Общественного совета считают, что Хабаровск, как культурная столица Дальнего Востока России, нуждается в увековечивании памяти таких людей, как Антон Павлович Чехов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что к 160-летию писателя в следующем году в Хабаровске планируют открыть сквер имени писателя. Он, по задумке инициаторов, сможет стать площадкой для выступлений самодеятельных поэтов и прозаиков, проведения литературных чтений, вручения премий в области искусства. Эту идею поддержал местный бизнес — предприниматели дальневосточной столицы готовы заняться сбором денег для строительства.

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