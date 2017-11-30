На центральной площади Владивостока зажглась новогодняя елка

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Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Главная елка столицы Приморья зажглась вчера, 29 ноября, на центральной площади Владивостока. Как объяснили специалисты, запуск иллюминации прошел в тестовом режиме, однако в скором времени отладка оборудования будет завершена и монтаж конструкции будет закончен, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

«Мы произвели тестовый запуск освещения на дизайнерской елке, все работает в штатном порядке, — рассказал инженер по монтажу компании по производству искусственных елок и новогодней продукции “Green trees” Валерий Ролдугин. — Всего у светодинамической елки 16 режимов работы, в ближайшее время мы произведем отладку оборудования и закончим монтаж конструкции».

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Напомним, что в каждую ветку елки встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания, который дополняют светодиодные консоли. Украшения выполнены в стиле русского расписного узора. Так, самые крупные панно сделаны по мотивам городецкой росписи. Например, здесь можно увидеть один из самых популярных элементов этого русского народного художественного промысла — розан.