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06:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На центральной площади Владивостока зажглась новогодняя елка

Специалисты пока запустили иллюминацию в тестовом режиме, но в скором времени монтаж конструкции будет полностью завершен.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Владивосток, 30 ноября, PrimaMedia.

Главная елка столицы Приморья зажглась вчера, 29 ноября, на центральной площади Владивостока. Как объяснили специалисты, запуск иллюминации прошел в тестовом режиме, однако в скором времени отладка оборудования будет завершена и монтаж конструкции будет закончен, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

«Мы произвели тестовый запуск освещения на дизайнерской елке, все работает в штатном порядке, — рассказал инженер по монтажу компании по производству искусственных елок и новогодней продукции “Green trees” Валерий Ролдугин. — Всего у светодинамической елки 16 режимов работы, в ближайшее время мы произведем отладку оборудования и закончим монтаж конструкции».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в каждую ветку елки встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания, который дополняют светодиодные консоли. Украшения выполнены в стиле русского расписного узора. Так, самые крупные панно сделаны по мотивам городецкой росписи. Например, здесь можно увидеть один из самых популярных элементов этого русского народного художественного промысла — розан.

«Елочная конструкция изготовлена на заводе в Коломне, она рассчитана на суровые климатические нагрузки, поэтому каркас усилен дополнительными креплениями и тросами, это надежная конструкция, — отметил Валерий Ролдугин. — Мы поставляем елки практически во все регионы России, охватываем 70% рынка. Наши елки стоят в Южно-Сахалиске, в Красноярске, Грозном, Барнауле, Перми, Екатеринбурге, Белгороде и других городах».

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