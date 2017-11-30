Центр «Взлёт» выиграл президентский грант на «25 кадр»
Фестиваль социальной рекламы в Хабаровске проводится с 2009 года.
Фестиваль социальной рекламы в Хабаровске проводится с 2009 года.
Хабаровский Центр
Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель организации Олег Безгодов, такое крупное финансирование проект получил впервые с момента его создания в 2009 году. Ранее «Взлёт» стал обладателем президентского гранта в 2,8 млн рублей на строительство копии Албазинского острога и создание «Музея живой истории» и Олег Безгодов лично рассказал Владимиру Путину о том, что планируется сделать в дальневосточной столице на полученные деньги.
— Не каждая некоммерческая организация в двух конкурсах в году участвует и в двух побеждает, — говорит руководитель «Взлёта». — На «25 кадр» получили чуть больше полутора миллионов, это дорогого стоит — то, что его на федеральном уровне отметили, хороший фестиваль, значит — быть ему дальше. Мы сможем улучшить
По планам Олега Безгодова, к середине декабря 2017 году будет подготовлено обновлённое положение о фестивале, в котором будут определены номинации. От программы прошлого года она не будет сильно отличаться — обязательно будет спорт, тема людей с ограниченными возможностями здоровья, вопросы патриотизма, «Юнармии», межнациональные отношения и новинка — рассказ о городе Хабаровске и жизни в нём. — Выложим положение и начнём принимать заявки с 15 января, — говорит Олег Безгодов. — Договоримся с кинотеатром и сделаем сеанс, показ фестивальных роликов, победивших в прошлых годах. До апреля будем помогать участникам активно снимать и работать, будем договариваться с помещениями — вдруг
Напомним, по итогам второго всероссийского конкурса президентских грантов среди некоммерческих организаций, Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству победителей. Поддержку получат 34 проекта.