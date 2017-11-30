Центр «Взлёт» выиграл президентский грант на «25 кадр»

Хабаровский Центр военно-патриотического воспитания «Взлёт» стал обладателем президентского гранта в размере 1,5 млн рублей на организацию и проведение фестиваля социальной рекламы «25 кадр».



Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель организации Олег Безгодов, такое крупное финансирование проект получил впервые с момента его создания в 2009 году. Ранее «Взлёт» стал обладателем президентского гранта в 2,8 млн рублей на строительство копии Албазинского острога и создание «Музея живой истории» и Олег Безгодов лично рассказал Владимиру Путину о том, что планируется сделать в дальневосточной столице на полученные деньги.

— Не каждая некоммерческая организация в двух конкурсах в году участвует и в двух побеждает, — говорит руководитель «Взлёта». — На «25 кадр» получили чуть больше полутора миллионов, это дорогого стоит — то, что его на федеральном уровне отметили, хороший фестиваль, значит — быть ему дальше. Мы сможем улучшить материально-техническую базу, купить оборудование и свет, чтобы предоставлять ребятам. Как бы кто ни говорил каждый год, что некоторым мы помогаем создавать ролики — мы помогаем всем, приходите, рассказывайте, вот вам оборудование, вот специалист, работайте. Кроме того, мы заложили средства на командировку, к нам из Москвы приедет Владимир Вайнер и расскажет участникам фестиваля, что делается в социальной сфере, это один из старейших и самых грамотных экспертов, кто работает в этой отрасли.