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07:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Центр «Взлёт» выиграл президентский грант на «25 кадр»

Фестиваль социальной рекламы в Хабаровске проводится с 2009 года.

Хабаровский Центр военно-патриотического воспитания «Взлёт» стал обладателем президентского гранта в размере 1,5 млн рублей на организацию и проведение фестиваля социальной рекламы «25 кадр».

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель организации Олег Безгодов, такое крупное финансирование проект получил впервые с момента его создания в 2009 году. Ранее «Взлёт» стал обладателем президентского гранта в 2,8 млн рублей на строительство копии Албазинского острога и создание «Музея живой истории» и Олег Безгодов лично рассказал Владимиру Путину о том, что планируется сделать в дальневосточной столице на полученные деньги.
— Не каждая некоммерческая организация в двух конкурсах в году участвует и в двух побеждает, — говорит руководитель «Взлёта». — На «25 кадр» получили чуть больше полутора миллионов, это дорогого стоит — то, что его на федеральном уровне отметили, хороший фестиваль, значит — быть ему дальше. Мы сможем улучшить материально-техническую базу, купить оборудование и свет, чтобы предоставлять ребятам. Как бы кто ни говорил каждый год, что некоторым мы помогаем создавать ролики — мы помогаем всем, приходите, рассказывайте, вот вам оборудование, вот специалист, работайте. Кроме того, мы заложили средства на командировку, к нам из Москвы приедет Владимир Вайнер и расскажет участникам фестиваля, что делается в социальной сфере, это один из старейших и самых грамотных экспертов, кто работает в этой отрасли.

По планам Олега Безгодова, к середине декабря 2017 году будет подготовлено обновлённое положение о фестивале, в котором будут определены номинации. От программы прошлого года она не будет сильно отличаться — обязательно будет спорт, тема людей с ограниченными возможностями здоровья, вопросы патриотизма, «Юнармии», межнациональные отношения и новинка — рассказ о городе Хабаровске и жизни в нём. — Выложим положение и начнём принимать заявки с 15 января, — говорит Олег Безгодов. — Договоримся с кинотеатром и сделаем сеанс, показ фестивальных роликов, победивших в прошлых годах. До апреля будем помогать участникам активно снимать и работать, будем договариваться с помещениями — вдруг кому-то нужен для съемок спортзал или другие площадки. У нас есть техника, чтобы снимать и записывать, приобретаем квадрокоптер, чтобы ребятам можно было делать красивые панорамные видео. Призовой фонд фестиваля в этом году составит около 500 тыс рублей по всем номинациям.

Напомним, по итогам второго всероссийского конкурса президентских грантов среди некоммерческих организаций, Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству победителей. Поддержку получат 34 проекта.

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