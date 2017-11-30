Вышедшая из берегов река Мана затопила дорогу в Красноярском крае

В Красноярском крае вышедшая из берегов река Мана затопила дорогу, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Подтопление возникло в Партизанском районе на участке автодороги Партизанское — Мина с 49-го по 60-й километр. Уровень воды достигает от 10 до 40 см. Движение по данному участку дороги закрыто для всех транспортных средств. Выставлена дорожно-знаковая информация.