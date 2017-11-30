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07:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Вышедшая из берегов река Мана затопила дорогу в Красноярском крае

Уровень воды достигает до 40 см.

В Красноярском крае вышедшая из берегов река Мана затопила дорогу, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Подтопление возникло в Партизанском районе на участке автодороги Партизанское — Мина с 49-го по 60-й километр. Уровень воды достигает от 10 до 40 см. Движение по данному участку дороги закрыто для всех транспортных средств. Выставлена дорожно-знаковая информация.

«Из-за подтопления транспортное сообщение с 5 населенными пунктами (п. Кой, п. Мина, п. Кутурчин, п. Хабайдак, п. Мана) осуществляется через Манский район по автодороге п. Кускун — Нарва — Чистые Ключи», — отметили в ведомстве.

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