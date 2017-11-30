Жителей Хабаровска приглашают принять участие в акции «Рождественский подарок»

Хабаровск, 30 ноября, AmurMedia.

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии приглашает всех неравнодушных принять участие в акции «Рождественский подарок». Принимать подарки будут до 6 января, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационно-просветительский портал Хабаровской епархии.

— В преддверии Нового года и Рождества Христова все стараются сделать друг другу приятное. Мы заботимся о своих близких, дарим им подарки, радуемся вместе с ними. Но рядом с нами есть детки, у которых подарков может не быть совсем, потому что у их родителей просто нет возможности позволить себе даже самые скромные сладости. Но эти дети, как никто другой, надеются на чудо. И это чудо можем сотворить мы с вами, — рассказывают организаторы акции.

Любой желающий может взять на себя расходы по приобретению одного или нескольких сладких подарков для детей. Подарки можно упаковать самостоятельно, для самых маленьких рекомендуется приобретать музыкальные книжки или игрушки.

По словам сотрудников, которые проводят такие акции не первый год, в большинстве случаев оказывается, что подарок, подаренный ребенку в рамках акции, — единственный у него. Поэтому так важно найти время и возможность подарить детям праздник.