27 самолетов столкнулись с птицами над аэропортами Сибири

Три с половиной тысячи рейсов с многочасовым опозданием — промежуточная статистика аэропортов Западной Сибири за текущий год. В 2016-м таких нарушений было вдвое меньше. По мнению транспортных прокуроров, помимо плохих метеоусловий пассажиры просиживают часы в аэропортах из-за ошибок персонала. Меж тем эксперты ведомства рассказали и о более серьезных нарушениях, связанных с воздушным транспортом.

Осложняют ситуацию с эколого-орнитологическим обеспечением полетов размещение вблизи аэропортов полигонов твердых бытовых отходов, животноводческих ферм и других объектов, привлекающих птиц

«В аэропортах Западной Сибири произошло 27 столкновений с птицами. Большинство таких случаев зафиксировано на территориях Новосибирской и Омской областей, Алтайского и Красноярского края и Республики Хакасия. Осложняют ситуацию с эколого-орнитологическим обеспечением полетов размещение вблизи аэропортов полигонов твердых бытовых отходов, животноводческих ферм и других объектов, привлекающих птиц», — сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Беликов.

В Новосибирской области большие проблемы воздушной гавани создают свалки в Криводановке и в селе Прокудском. Однако столкновения самолетов с пернатыми происходят не только из-за скопления мусора.

«Совместно с орнитологами института систематики и экологии СО РАН были проведены исследования по столкновению самолетов с птицами, в результате которого были выявлены причины. Весенне-осенняя миграция птиц, скашивание травы на аэродроме, запрет на применение гладкоствольного оружия. В рамках рекомендаций предложили снизить площадь скашивания травы, что идет в противоречие с документами по содержанию аэродрома, и принять меры по недопущению гнездования птиц на территории аэродрома», — сообщил коммерческий директор аэропорта Павел Сизякин.

Другой темой форума стала доступность авиауслуг для граждан с ограничениями возможностями здоровья. Сегодня организации инвалидов вынуждены сами исследовать здания и инфраструктуру аэропортов на предмет обеспечения подъемниками и пандусами.

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«К сожалению, подготовленных специалистов, которые могли бы давать экспертное заключение по поводу обеспечения доступности, так же, как орнитологическая служба, у нас нет. И аэропортовое хозяйство, и дальнейшее обслуживание этих пассажиров с очень большим недоверием относятся к экспертной функции, которую представляют общественные организации инвалидов», — сообщил председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский.