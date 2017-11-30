Открытию суперкатка в Хабаровске посвятят праздник

Источник: Хабаровский край сегодня

Самый большой открытый каток Хабаровского края начнет работу в воскресенье, 3 декабря. Ледовое покрытие на набережной стадиона имен Ленина уже готово, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Каток готов к приёму гостей. В этом году толщина льда гораздо больше, чем в прошлом. Заливали каток на несколько слоёв, много раз полировали поверхность, — рассказал директор КГУБ «Недвижимость» Денис Кульга. — После открытия катка подготовка к новогодним праздникам продолжится. По периметру народного катка появится ледовая изгородь, а на месте пешеходного фонтана — светодиодный. В декабре его доставят из Челябинска.

Церемония открытия катка состоится 3 декабря в 13.00. По словам организаторов, хабаровчан ждет настоящий праздник. Его кульминацией станет массовый флешмоб «Горячее сердце на холодном льду».