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07:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Открытию суперкатка в Хабаровске посвятят праздник

Зимний сезон на набережной стартует в воскресенье.

Источник: Хабаровский край сегодня

Самый большой открытый каток Хабаровского края начнет работу в воскресенье, 3 декабря. Ледовое покрытие на набережной стадиона имен Ленина уже готово, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Каток готов к приёму гостей. В этом году толщина льда гораздо больше, чем в прошлом. Заливали каток на несколько слоёв, много раз полировали поверхность, — рассказал директор КГУБ «Недвижимость» Денис Кульга. — После открытия катка подготовка к новогодним праздникам продолжится. По периметру народного катка появится ледовая изгородь, а на месте пешеходного фонтана — светодиодный. В декабре его доставят из Челябинска.

Церемония открытия катка состоится 3 декабря в 13.00. По словам организаторов, хабаровчан ждет настоящий праздник. Его кульминацией станет массовый флешмоб «Горячее сердце на холодном льду».

 — Название флешмоба носит символический характер. Хабаровск — холодный город, но у его жителей — горячее сердце. Этой яркой акцией мы хотим тепло и радушно поприветствовать всех гостей и участников Чемпионата мира по Хоккею с мячом 2018, который пройдет в нашем городе с 29 января по 4 февраля, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Юлия Коробчук. Также в программе праздника выступление чирлидеров, барабанщиков, хоккеистов, фигуристов, и многое другое.

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 Открытию суперкатка в Хабаровске посвятят праздник
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