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07:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге

Виной тому — бесснежная погода.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продлили предупреждение о смоге до конца этой недели, сообщает в четверг, 30 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

«До 20 часов 3 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 3 декабря», — сообщается на официальном сайте Уралгидрометцентра.

Виной тому послужила бесснежная погода и отсутствие атмосферных фронтов, которые обходят уральский регион стороной. Об этом неделей ранее говорила главный специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. По прогнозам синоптиков погода до конца недели будет катастрофически устойчива и неизменна. К примеру в столице Урала, ближайшие три дня температура воздуха составит -4°С без осадков.

Как ранее отмечал «АиФ-Урал», отсутствием снега на Урале обеспокоены как коммунальные службы в виду увеличения теплопотерь и аварий на теплотрассах и водопроводах, так и уральские аграрии, которые посоветовали тщательно ухаживать за садовыми растениями.

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