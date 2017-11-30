Омск к Новому году украсят до 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне, 29 октября, оргкомитет по подготовке к праздникам обсудил концепцию новогоднего оформления Октябрьского округа.

Территорию Октябрьского круга украсят световыми гирляндами, светодиодными консолями, новогодними плакатами, эмблемами, баннерами и перетяжками. Гирляндами и хвойными ветками украсят фасады зданий, на окнах же разместят украшения из бумаги. Также к празднику подготовят все ели и сосны, растущие на территории организаций и учреждений. Их оформят цветными гирляндами или новогодними поделками детей. Во дворах появится фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года — Собаки.

«Праздничное оформление территории округа планируется завершить до 15 декабря, и сейчас этот вопрос находится на постоянном контроле», — уточняет глава администрации Октябрьского округа Михаил Пенкин.