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08:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии разрабатывают туристический бренд

УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В 2018 году у Башкирии должен появиться свой туристический бренд. Работы должны завершиться до 30 марта.

Источник: Башинформ

Согласно техническому заданию, исполнителю заказа предстоит проанализировать рынок, целевую аудиторию и опыт других регионов, провести ряд соцопросов и только потом визуализировать образ. Разработка туристического бренда обойдется республике в 2,7 млн рублей, занимается им уфимская брендинговая компания Paradox Box. Для выхода за пределы страны логотип будет переосмыслен индивидуально под каждое направление.

«Мы планируем провести исследования целевой аудитории — нужно понять, в чем изюминка территории, что мы можем предложить туристам, что может их привлечь. Потребуется создание единой концепции, платформы, на основе которой будет создан единый визуальный образ. Идеальной была бы ситуация, при которой итог нашей работы отвечал бы не только задачам туристического бренда. Такой задачи перед нами не ставится, но было бы интересно создать единый мощный образ территории, который работал бы на привлечение не только туристов, но и инвесторов», — комментирует арт-директор Paradox Box, эксперт рейтинга Forbes в категории «Брендинг», преподаватель Высшей школы брендинга Ильшат Байбурин.

По словам председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслава Гилязитдинова, разработка туристического бренда позволит увеличить турпоток на внутреннем рынке на 15−25%.

«На внутреннем рынке большой отложенный спрос: люди могли бы приехать к нам, но им не хватает информации о республике. На примере других регионов мы видим, что туристический бренд и бренд региона в целом не обязательно должны совпадать», — говорит Вячеслав Гилязитдинов.

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