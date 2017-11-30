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08:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден универсальный способ продления жизни

Американские, британские и нидерландские ученые нашли универсальный способ продления жизни организмов. Исследование опубликовано в журнале Nature, сообщает Университетский колледж Лондона.

Специалисты обнаружили, что выживаемость дрожжевых клеток, а также продолжительность жизни плодовых мушек и нематод увеличилась примерно на 10 процентов после небольшого сокращения в зрелом возрасте активности фермента РНК-полимераза III.

По мнению соавтора статьи Дэнни Филера, активность РНК-полимеразы III «отрицательно влияет на функцию стволовых клеток, здоровье кишечника и выживание животных». Ингибирование фермента, как показало исследование, в этом смысле аналогично приему иммунодепрессанта рапамицин.

РНК-полимеразы III, отмечают специалисты, присутствует в большинстве клеток у всех видов животных, включая человека, а его ингибирование может увеличить продолжительность жизни.

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