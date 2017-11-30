Найден универсальный способ продления жизни
Американские, британские и нидерландские ученые нашли универсальный способ продления жизни организмов. Исследование опубликовано в журнале Nature, сообщает Университетский колледж Лондона.
Американские, британские и нидерландские ученые нашли универсальный способ продления жизни организмов. Исследование опубликовано в журнале Nature, сообщает Университетский колледж Лондона.
Специалисты обнаружили, что выживаемость дрожжевых клеток, а также продолжительность жизни плодовых мушек и нематод увеличилась примерно на 10 процентов после небольшого сокращения в зрелом возрасте активности фермента
По мнению соавтора статьи Дэнни Филера, активность