Найден универсальный способ продления жизни

Специалисты обнаружили, что выживаемость дрожжевых клеток, а также продолжительность жизни плодовых мушек и нематод увеличилась примерно на 10 процентов после небольшого сокращения в зрелом возрасте активности фермента РНК-полимераза III.

По мнению соавтора статьи Дэнни Филера, активность РНК-полимеразы III «отрицательно влияет на функцию стволовых клеток, здоровье кишечника и выживание животных». Ингибирование фермента, как показало исследование, в этом смысле аналогично приему иммунодепрессанта рапамицин.