В Приморье не хватает станций мониторинга за состоянием воздуха
Приморский край не может получить объективной картины загрязнения атмосферного воздуха
Приморский край не может получить объективной картины загрязнения атмосферного воздуха
«Полной и объективной картины загрязнения атмосферного воздуха мы не имеем. Существующая сеть постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха “Примгидромета” нуждается в расширении», — сказал прокурор.
По его словам, ряд районов Владивостока нуждается в станциях мониторинга. В их число входят Эгершельд, Бухта Тихая, Вторая речка, Фабрика «Заря», остров Русский и курортные зоны.
Прокуратура поручила «Примгидромету» сформировать сеть наблюдения за состоянием воздуха, добавил Бессчасный.
Один из факторов, загрязняющих воздух — угольные порты. В 2016 и 2017 году жители портовых городов начали жаловаться на грязный воздух и вышли на митинги против работы угольных терминалов. Вскоре депутаты подготовили законопроект о запрете перевалки угля открытым способом, однако впоследствии бороться с пылью решили другими методами.