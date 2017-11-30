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07:58 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье не хватает станций мониторинга за состоянием воздуха

Приморский край не может получить объективной картины загрязнения атмосферного воздуха из-за нехватки станций мониторинга, заявил на совместном открытом форуме прокуратуры Приморья и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры прокурор Приморского края Сергей Бессчасный.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Полной и объективной картины загрязнения атмосферного воздуха мы не имеем. Существующая сеть постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха “Примгидромета” нуждается в расширении», — сказал прокурор.

По его словам, ряд районов Владивостока нуждается в станциях мониторинга. В их число входят Эгершельд, Бухта Тихая, Вторая речка, Фабрика «Заря», остров Русский и курортные зоны.

Прокуратура поручила «Примгидромету» сформировать сеть наблюдения за состоянием воздуха, добавил Бессчасный.

Один из факторов, загрязняющих воздух — угольные порты. В 2016 и 2017 году жители портовых городов начали жаловаться на грязный воздух и вышли на митинги против работы угольных терминалов. Вскоре депутаты подготовили законопроект о запрете перевалки угля открытым способом, однако впоследствии бороться с пылью решили другими методами.

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