В Приморье не хватает станций мониторинга за состоянием воздуха

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«Полной и объективной картины загрязнения атмосферного воздуха мы не имеем. Существующая сеть постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха “Примгидромета” нуждается в расширении», — сказал прокурор.

По его словам, ряд районов Владивостока нуждается в станциях мониторинга. В их число входят Эгершельд, Бухта Тихая, Вторая речка, Фабрика «Заря», остров Русский и курортные зоны.

Прокуратура поручила «Примгидромету» сформировать сеть наблюдения за состоянием воздуха, добавил Бессчасный.