Календарь Pirelli: от гламура и секса к важным социальным вопросам

Источник: AFP 2017

В прошлогоднее Рождество героями популярного календаря Pirelli-2017 стали женская поп-групп а Little Mix, Джастин Бибер, Keлли Брук и — вы не поверите — Клифф Ричард.

Однако не будет преувеличением сказать, что большинство календарей со знаменитостями, которые к каждому Новому году появляются на прилавках магазинов, не имеют того статуса и той истории, какие есть у Pirelli.

Это престижное издание публикуется ежегодно с 1963 года (с промежутком в 8 лет с 1975 года), рассылается каждое Рождество клиентам и известным людям итальянской компанией Pirelli, производящей шины.

«Календарь Pirelli — это мечта любого фотографа», — говорит профессор этнического и социокультурного многообразия Кэрин Франклин из художественной школы Kingston School of Art, а в прошлом — редактор отдела моды в журнале i-D.

Это статусная платформа для зарекомендовавших себя фотографов: они мечтают, чтобы им дали там место для воплощения своего эстетического видения. Там огромный бюджет и высококлассные модели. Кэрин Франклин Kingston School of Art

В течение десятков лет это «эстетическое видение» подразумевало, что кинозвезды снимаются для календаря хоть и весьма артистично, но либо нагишом, либо в крайне сексуальных позах. Однако в последние годы в Pirelli стали постепенно отходить от этой практики.

Тим Уокер снимал в этом году таких моделей как Джана Дукрей, Даки Тот и Тандо Хопа | Источник: AFP 2017

«Я всегда испытывала к календарю Pirelli довольно противоречивые чувства, — говорит Лея Синклер, онлайн-редактор издания Voice, издаваемого главным образом для представителей этнических меньшинств. — Я обычно смотрела, кто появился в новом календаре, кто фотограф, какая тема была выбрана. Так что до некоторой степени это меня занимало, но вот соглашалась ли я с этим — это другой вопрос».

В первые 10 лет издания календаря женщины были полностью одеты, и такого упора на голые тела не было — это возникло только где-то в 1980-е. Именно тогда он и приобрел известность и год от года становился все более модным. Кэрин Франклин

В число фотографов, которые в течение этих лет отвечали за наполнение календаря Pirelli, вошли Карл Лагерфельд, Питер Линдберг и Роберт Фриман, а моделями становились Софи Лорен, Кейт Мосс, Джиджи Хадид и Карли Клосс.

Вплоть до 2015 года, когда главной темой стал латекс (мы бы дали здесь линк, если бы фотографии были не столь вызывающими), календарь в основном публиковал эротические снимки.

Николь Кидман, Ума Турман и Хелен Миррен появились на страницах календаря в необычных ракурсах | Источник: AP 2017

Но, как указывает Синклер, в последние несколько лет произошел заметный сдвиг в редакционном подходе. «Я бы сказала, что он стал более позитивным, поскольку они сейчас пытаются осветить различные социальные вопросы», — говорит она.

Для календаря прошлого года ведущие мировые актрисы, включая Хелен Миррен, Николь Кидман и Джессику Честейн, сфотографировались в черно-белом стиле с минимальным количеством макияжа, что сразу придало изданию более утонченный, чистый и естественный вид.

Основной темой календаря 2018 года, который выходит на этой неделе под художественым руководством нового редактора британского журнала Vogue Эдварда Эннинфула, стала «Алиса в Стране Чудес».

Фотографом стал Тим Уокер, а моделями — представительницы различных этнических групп из Азии и Африки, включая Наоми Кемпбелл, Вупи Голдберг и Люпиту Нионго.

«Перед нами календарь Pirelli, в котором мы видим широкое разнообразие характеров, и все они — чернокожие. Насколько часто это можно увидеть? Для меня это просто удивительно, — говорит Франклин. — Это показывает, что мы начинаем разбираться с глубоко укоренившимися стереотипами: с преимущественно “белым мышлением” или же когда женщина выставляется напоказ, чтобы ублажить мужчину. Это старомодный образ мысли».

Тандо Хопа и Вупи Голдберг | Источник: AFP 2017

«По мере того как мы движемся вперед, бизнес-круги начинают понимать, что мультикультурный взгляд на вещи более ценен, интересен и он всё более востребован. Поэтому три последних издания календаря продемонстрировали понимание этого», — говорит она.

«И даже если там все модели исключительно темнокожие, то в этом все равно есть множество вариаций и оттенков. Тут такие люди, как Ру Пол и Пи Дидди, а также таланты, представляющие молодое поколение, — например, Даки Тот, которая стала одной из самых многообещающих темнокожих моделей», — говорит Лея Синклер.

Не так давно Пи Дидди сказал: «Я думаю, что в Pirelli поступили достаточно мудро и посмотрели в будущее. Вот, это будущее. Чёрное совершенство».

«Видеть всех нас вместе, гордо стоящих во весь рост, чтобы на нас смотрели как на королей и королев, как на часть империи — вот что я хочу, чтобы видели мои дочки», — заявил американский рэпер.

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Однако некоторые могут увидеть в этом циничный ход — сыграть на модной теме мультикультурности с целью привлечения к себе максимального внимания.

«Это модно в каком-то смысле — есть даже популярные хэштеги #BlackGirlMagic и #BlackExcellence (“Магия чернокожих девушек” и “Превосходство черного”), сейчас идет прославление чернокожей культуры, — поясняет Синклэр. — Так что, конечно, в этом видно стремление оседлать популярную тему, но это также и свидетельство открытости для новых веяний».

Анализ

Уилл Гомпец, обозревател ь Би-би-си по вопросам культуры.

Обложка календаря этого года | Источник: AFP 2017

Календарь Pirelli всегда был занят только двумя вещами: первое — гламуром, второе — фотографией.

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Он видоизменился в последние годы, уходя от наготы ради самой наготы к показу более тщательно продуманных тем. Он нацелился на гораздо более визуально искушенного потребителя, который хорошо разбирается в эстетике «Инстаграма», селфи и фотографии как языка повседневного общения.

Плюс к тому, то, как отбираются фотографы для работы над календарем, и то, как они это делают, показывает, что они уходят от шаблонного, принятого в 1970-е годы подхода «с обнаженкой» к чему-то, гораздо более визуально чувственному и гораздо менее сексуализированному.

Однако неважно, было ли это продиктовано стремлением сделать политическое заявление или просто, чтобы привлечь новую аудиторию (или и то и другое) — Франклин указывает, что это позитивный шаг.

Мир меняется. Теперь голоса женщин и темнокожих меняют устоявшиеся правила игры, и мы больше не принимаем прежние представления о месте и роли женщины или же то, как подавались представители этнических меньшинств, которые раньше в подобном календаре могли занимать лишь место где-то не периферии. Кэрин Франклин

«Вопрос, который меня теперь занимает, — продолжает Франклин. — открывается ли сейчас перспектива большего этнического разнообразия со стороны людей, принимающих серьезные решения — тех, кто решает, взять ли им на работу Анни Лейбовиц или же Эдварда Эннинфула».

«Ведь для того, чтобы эти люди могли пробиться, кто-то должен дать им зеленый свет. А это может означать, что больше нет редакционного стола, за которым собираются белокожие мужчины в зрелом возрасте и навязывают собственное понимание того, как должен выглядеть календарь», — заключает она.

До недавнего времени откровенность фотографий в календаре неуклонно возрастала с каждым годом, однако теперь это в прошлом | Источник: AFP 2017

Синклер согласна с этим: «Календарь теперь обращается к другим вопросам. Анни Лейбовиц опубликовала у нас в 2015 портрет Эми Шумер, который сильно отличался по стилистики от всего, что обычно публиковалось. Портрет в стиле ню, но при этом он был весьма необычным. И он сильно раздвигал традиционные рамки календаря Pirelli».

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Она считает, что календарь поступил правильно, сместив в последние годы свои стилистические акценты.

«С 1980-х годов до совсем недавнего времени календарь объективизировал женщины, изображал их в качестве сексуальных объектов. Однако постепенно в обществе нарастает неприятие этого, и календарь поступил умно, поддержав развитие в этом напрвлении», — говорит она.

«Я считаю, что они хотят привлечь молодых людей, которые гораздо глубже интересуются серьезными темами — например, расовыми вопросами, отношением к собственному телу и усилением роли женщин в обществе», — заключает Синклер.

Стивен Макинтош

Корреспондент индустрии развлечений