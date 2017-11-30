Календарь Pirelli: от гламура и секса к важным социальным вопросам
Популярный календарь, традиционно выходящий в канун Нового года, меняет свой облик и из гламурного превращается в более актуальное. Чем это продиктовано?
Популярный календарь, традиционно выходящий в канун Нового года, меняет свой облик и из гламурного превращается в более актуальное. Чем это продиктовано?
В прошлогоднее Рождество героями популярного календаря Pirelli-2017 стали женская
Это престижное издание публикуется ежегодно с 1963 года (с промежутком в 8 лет с 1975 года), рассылается каждое Рождество клиентам и известным людям итальянской компанией Pirelli, производящей шины.
«Календарь Pirelli — это мечта любого фотографа», — говорит профессор этнического и социокультурного многообразия Кэрин Франклин из художественной школы Kingston School of Art, а в прошлом — редактор отдела моды в журнале
Это статусная платформа для зарекомендовавших себя фотографов: они мечтают, чтобы им дали там место для воплощения своего эстетического видения. Там огромный бюджет и высококлассные модели.
В течение десятков лет это «эстетическое видение» подразумевало, что кинозвезды снимаются для календаря хоть и весьма артистично, но либо нагишом, либо в крайне сексуальных позах. Однако в последние годы в Pirelli стали постепенно отходить от этой практики.
«Я всегда испытывала к календарю Pirelli довольно противоречивые чувства, — говорит Лея Синклер,
В первые 10 лет издания календаря женщины были полностью одеты, и такого упора на голые тела не было — это возникло только где-то в 1980-е. Именно тогда он и приобрел известность и год от года становился все более модным.
В число фотографов, которые в течение этих лет отвечали за наполнение календаря Pirelli, вошли Карл Лагерфельд, Питер Линдберг и Роберт Фриман, а моделями становились Софи Лорен, Кейт Мосс, Джиджи Хадид и Карли Клосс.
Вплоть до 2015 года, когда главной темой стал латекс (мы бы дали здесь линк, если бы фотографии были не столь вызывающими), календарь в основном публиковал эротические снимки.
Но, как указывает Синклер, в последние несколько лет произошел заметный сдвиг в редакционном подходе. «Я бы сказала, что он стал более позитивным, поскольку они сейчас пытаются осветить различные социальные вопросы», — говорит она.
Для календаря прошлого года ведущие мировые актрисы, включая Хелен Миррен, Николь Кидман и Джессику Честейн, сфотографировались в
Фотографом стал Тим Уокер, а моделями — представительницы различных этнических групп из Азии и Африки, включая Наоми Кемпбелл, Вупи Голдберг и Люпиту Нионго.
«Перед нами календарь Pirelli, в котором мы видим широкое разнообразие характеров, и все они — чернокожие. Насколько часто это можно увидеть? Для меня это просто удивительно, — говорит Франклин. — Это показывает, что мы начинаем разбираться с глубоко укоренившимися стереотипами: с преимущественно “белым мышлением” или же когда женщина выставляется напоказ, чтобы ублажить мужчину. Это старомодный образ мысли».
«По мере того как мы движемся вперед,
«И даже если там все модели исключительно темнокожие, то в этом все равно есть множество вариаций и оттенков. Тут такие люди, как Ру Пол и Пи Дидди, а также таланты, представляющие молодое поколение, — например, Даки Тот, которая стала одной из самых многообещающих темнокожих моделей», — говорит Лея Синклер.
«Видеть всех нас вместе, гордо стоящих во весь рост, чтобы на нас смотрели как на королей и королев, как на часть империи — вот что я хочу, чтобы видели мои дочки», — заявил американский рэпер.
Однако некоторые могут увидеть в этом циничный ход — сыграть на модной теме мультикультурности с целью привлечения к себе максимального внимания.
«Это модно в
Анализ
Уилл Гомпец, обозревател ь
Календарь Pirelli всегда был занят только двумя вещами: первое — гламуром, второе — фотографией.
Он видоизменился в последние годы, уходя от наготы ради самой наготы к показу более тщательно продуманных тем. Он нацелился на гораздо более визуально искушенного потребителя, который хорошо разбирается в эстетике «Инстаграма», селфи и фотографии как языка повседневного общения.
Плюс к тому, то, как отбираются фотографы для работы над календарем, и то, как они это делают, показывает, что они уходят от шаблонного, принятого в 1970-е годы подхода «с обнаженкой» к
Однако неважно, было ли это продиктовано стремлением сделать политическое заявление или просто, чтобы привлечь новую аудиторию (или и то и другое) — Франклин указывает, что это позитивный шаг.
Мир меняется. Теперь голоса женщин и темнокожих меняют устоявшиеся правила игры, и мы больше не принимаем прежние представления о месте и роли женщины или же то, как подавались представители этнических меньшинств, которые раньше в подобном календаре могли занимать лишь место где-то не периферии.
«Вопрос, который меня теперь занимает, — продолжает Франклин. — открывается ли сейчас перспектива большего этнического разнообразия со стороны людей, принимающих серьезные решения — тех, кто решает, взять ли им на работу Анни Лейбовиц или же Эдварда Эннинфула».
«Ведь для того, чтобы эти люди могли пробиться,
Синклер согласна с этим: «Календарь теперь обращается к другим вопросам. Анни Лейбовиц опубликовала у нас в 2015 портрет Эми Шумер, который сильно отличался по стилистики от всего, что обычно публиковалось. Портрет в стиле ню, но при этом он был весьма необычным. И он сильно раздвигал традиционные рамки календаря Pirelli».
Она считает, что календарь поступил правильно, сместив в последние годы свои стилистические акценты.
«С 1980-х годов до совсем недавнего времени календарь объективизировал женщины, изображал их в качестве сексуальных объектов. Однако постепенно в обществе нарастает неприятие этого, и календарь поступил умно, поддержав развитие в этом напрвлении», — говорит она.
«Я считаю, что они хотят привлечь молодых людей, которые гораздо глубже интересуются серьезными темами — например, расовыми вопросами, отношением к собственному телу и усилением роли женщин в обществе», — заключает Синклер.
Стивен Макинтош
Корреспондент индустрии развлечений