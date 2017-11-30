Четверть челябинцев почти каждый день испытывают стресс на работе

Источник: Reuters

Стресс в конце рабочего дня практически ежедневно испытывают 24,6% опрошенных челябинцев, такие данные в ходе опроса получили специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

18,6% респондентов отметили, что испытывают напряжение довольно часто — один-два раза в неделю. Иногда, пару раз в месяц ощущают стресс на работе 27,5% опрошенных. 26,5% участников опроса отметили, что почти никогда не чувствуют эмоционального напряжения из-за работы.

«Чёткого и единогласно признанного определения понятия “стресс” нет. Стрессом именуется и “состояние повышенного напряжения организма как защитная реакция на различные неблагоприятные факторы”, и “это ответная реакция организма человека на перенапряжение, негативные эмоции или просто на монотонную суету”», — отмечают авторы исследования.

Социологи также приводят распределение ответов по районам города. Так, чаще других испытывают стресс на работе жители Советского и Центрального районов, а тех, кто выбирал ответ «раз или два в неделю», больше в Калининском районе.

«Эксперты утверждают, что зачастую причина стресса — бездарный менеджмент, приводящий к перегрузкам работника. Однако, часто люди страдают и от собственной неорганизованности, не умея планировать время. Какая из этих или не указанных здесь причин является основной для жителей Челябинска — отдельный вопрос», — говорят авторы исследования.