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08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на декабрь 2017 года в Перми

Погода на декабрь 2017 года. В Перми будет тепло и снежно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 76% 767 мм рт. ст. 5 м/с

В эту пятницу наступает календарная зима. Самое время выяснить у синоптиков, каким будет декабрь в Прикамье, ждать ли нам настоящих морозов и сколько снега выпадет к Новому году.

— По предварительным прогнозам, декабрь в этом году будет рекордно теплым — на 4−6 градусов выше климатической нормы, — рассказал инженер центра ГИС ПГНИУ Андрей Шихов. — То есть среднемесячная температура может составить −5…−6. Серьезных арктических вторжений и морозов не будет, но не будет и серьезных оттепелей. Ожидается стабильная температура ниже нуля.

Первые дни декабря температура будет колебаться в районе −2…−7. В субботу, 2 декабря, ожидается похолодание до −8…−9. А в воскресенье пройдут снегопады, и в Перми установится снежный покров высотой несколько сантиметров. Затем наступит длительный сухой период без осадков, но так как будут стоять минусовые температуры, снег не растает.

На погоду в Пермском крае в начале декабря продолжит влиять мощный антициклон из Западной Сибири. Но периодически он будет отступать под воздействием влажных воздушных масс с Атлантического океана, так что снега выпадет в пределах нормы декабря. Но так как в ноябре серьезных снегопадов не было, к Новому году в Перми высота снежного покрова составит всего двадцать сантиметров — в два раза меньше, чем обычно.

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