Погода на декабрь 2017 года в Перми

В эту пятницу наступает календарная зима. Самое время выяснить у синоптиков, каким будет декабрь в Прикамье, ждать ли нам настоящих морозов и сколько снега выпадет к Новому году.

— По предварительным прогнозам, декабрь в этом году будет рекордно теплым — на 4−6 градусов выше климатической нормы, — рассказал инженер центра ГИС ПГНИУ Андрей Шихов. — То есть среднемесячная температура может составить −5…−6. Серьезных арктических вторжений и морозов не будет, но не будет и серьезных оттепелей. Ожидается стабильная температура ниже нуля.

Первые дни декабря температура будет колебаться в районе −2…−7. В субботу, 2 декабря, ожидается похолодание до −8…−9. А в воскресенье пройдут снегопады, и в Перми установится снежный покров высотой несколько сантиметров. Затем наступит длительный сухой период без осадков, но так как будут стоять минусовые температуры, снег не растает.