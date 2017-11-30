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08:35 (мск), источник: АиФ Омск

Какая будет погода в декабре в Омске?

Первый месяц зимы будет тёплым.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 76% 767 мм рт. ст. 5 м/с

Ноябрь в этом году в Омске выдался контрастным: резко холодало или теплело, снег заваливал город, а уже к вечеру таял и превращался в лёд. Декабрь в этом плане обещает не сильно отличаться от своего предшественника. В первый месяц зимы погода будет то не по-зимнему тёплой, то морозной и солнечной.

По данным открытых Интернет-источников, первые десять дней декабря побалуют омичей тёплой погодой. С 1 по 5 декабря дневная температура будет колебаться от -1 до-3 градусов. Ночи тоже не будут морозными: около-5 градусов. Кроме того, синоптики обещают, что все пять дней в регионе будет идти снег. Холодать начнёт после 6 декабря, лнём температура воздуха будет держаться около -10 градусов, ночью — 15 градусов со знаком минус.

После 10 декабря погода в Омске будет больше напоминать сибирскую: в регион придут морозы. В дневные часы столбик термометра будет показывать 17−20 градусов мороза. Ночью — 22−24 градуса со знаком минус. Правда, морозы продержатся в Омске недолго. Уже с 19 декабря, по прогнозам синоптиков, вновь должно потеплеть. Почти до конца месяца погода будет держаться уровне 8 градусов мороза днём и 9−11 градусов ночью.

В целом синоптики обещают, что погода в декабре будет около нормы.

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