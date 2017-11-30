Какая будет погода в декабре в Омске?
Первый месяц зимы будет тёплым.
Первый месяц зимы будет тёплым.
Ноябрь в этом году в Омске выдался контрастным: резко холодало или теплело, снег заваливал город, а уже к вечеру таял и превращался в лёд. Декабрь в этом плане обещает не сильно отличаться от своего предшественника. В первый месяц зимы погода будет то не
По данным открытых
После 10 декабря погода в Омске будет больше напоминать сибирскую: в регион придут морозы. В дневные часы столбик термометра будет показывать 17−20 градусов мороза. Ночью — 22−24 градуса со знаком минус. Правда, морозы продержатся в Омске недолго. Уже с 19 декабря, по прогнозам синоптиков, вновь должно потеплеть. Почти до конца месяца погода будет держаться уровне 8 градусов мороза днём и 9−11 градусов ночью.
В целом синоптики обещают, что погода в декабре будет около нормы.